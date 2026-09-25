El dólar blue subió por tercera semana consecutiva y se acercó a su máximo nominal

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su tercera suba semanal consecutiva, al cerrar a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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En la jornada, el billete informal finalizó sin cambios, aunque a lo largo de la semana acumuló un avance de $10, para quedar muy cerca de su récord nominal de $1.570 anotado a fines de juio.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.525 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.618,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 25 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.550,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 25 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 25 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,39, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 25 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.932, según Binance.