6 de diciembre 2025 - 09:05

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 6 de diciembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 6 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 6 de diciembre.

Quiniela Nocturna Nacional y Provincial, viernes 5 de diciembre

NACIONAL

  • 1: 5598
  • 2: 5068
  • 3: 0325
  • 4: 7648
  • 5: 0752
  • 6: 5734
  • 7: 4228
  • 8: 8115
  • 9: 7572
  • 10: 8701
  • 11: 8859
  • 12: 9617
  • 13: 4149
  • 14: 3805
  • 15: 0025
  • 16: 0787
  • 17: 8732
  • 18: 1466
  • 19: 5008
  • 20: 1445

Letras: AJKY

PROVINCIA

  • 1: 5277
  • 2: 4997
  • 3: 0057
  • 4: 5684
  • 5: 4335
  • 6: 1758
  • 7: 6663
  • 8: 3133
  • 9: 0027
  • 10: 1890
  • 11: 5825
  • 12: 8154
  • 13: 2618
  • 14: 7968
  • 15: 3423
  • 16: 6002
  • 17: 6728
  • 18: 1026
  • 19: 4481
  • 20: 7639

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

