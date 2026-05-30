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30 de mayo 2026 - 08:26

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 30 de mayo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 30 de mayo

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 29 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 4821
  • 2: 4246
  • 3: 3473
  • 4: 8113
  • 5: 3095
  • 6: 1825
  • 7: 7113
  • 8: 4084
  • 9: 5903
  • 10: 5894
  • 11: 5968
  • 12: 3620
  • 13: 6463
  • 14: 1687
  • 15: 9351
  • 16: 3592
  • 17: 6517
  • 18: 7645
  • 19: 9503
  • 20: 1998

Letras de la Nacional: OQQT

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 7952
  • 2: 6409
  • 3: 2600
  • 4: 0303
  • 5: 2740
  • 6: 7589
  • 7: 4853
  • 8: 7799
  • 9: 0530
  • 10: 6796
  • 11: 5952
  • 12: 2256
  • 13: 1171
  • 14: 8213
  • 15: 9059
  • 16: 4044
  • 17: 4074
  • 18: 3013
  • 19: 3450
  • 20: 7595

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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