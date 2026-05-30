Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 30 de mayo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 30 de mayo.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7952

2: 6409

3: 2600

4: 0303

5: 2740

6: 7589

7: 4853

8: 7799

9: 0530

10: 6796

11: 5952

12: 2256

13: 1171

14: 8213

15: 9059

16: 4044

17: 4074

18: 3013

19: 3450

20: 7595

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.