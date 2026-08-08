Deuda: Economía enfrenta vencimientos por $21 billones en agosto y se prepara para el primer test del mes

Del total, $4,5 billones vencen el próximo viernes. El lunes, Economía dará a conocer las condiciones de una nueva licitación.

El Tesoro nacional tiene que enfrentar en agosto vencimientos por unos $21 billones , de los cuales unos $4,5 billones , correspondientes a una Lecap emitida en abril , vencerán el 14 de este mes. Ese será entonces el primer objetivo del Ministerio de Economía .

Este lunes, el Palacio de Hacienda dará a conocer el menú de bonos del primer llamado del mes, el cual será de sencilla resolución, según estima Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero .

"En agosto, el Tesoro enfrenta vencimientos por $21,1 billones . En la primera licitación del mes deberá afrontar compromisos por $4,5 billones , correspondientes íntegramente a instrumentos de tasa fija", señala Gómez García.

El analista señala que "el monto no luce particularmente desafiante, considerando que en las últimas diez licitaciones los vencimientos promediaron alrededor de $8,8 billones ".

No obstante, plantea que "aun así, la segunda licitación del mes implica una exigencia mayor, con vencimientos por $16,6 billones ".

De ese total, $7,2 billones corresponden a instrumentos ajustados por TAMAR, $6,6 billones a dollar-linked y los $2,8 billones restantes a instrumentos a tasa fija. Esos tres bonos vencerán el 31 de agosto.

El BCRA: entre la tasa y el dólar

Los analistas advierten que la política de restricción de liquidez que mantiene el Gobierno con el fin de bajar la inflación tiene ciertos límites. La estrategia del Banco Central es vender en el mercado secundario Letras dollar-linked, que ofrecen cobertura cambiaria.

Con ello retira pesos del mercado. No obstante, resulta cada vez más complicado mantener la tasa de interés en el nivel del 23%, como está ahora. Los analistas consideran que en algún momento la entidad monetaria va a tener que decidir: o sube la tasa o deja escapar un poco al dólar.

En ese marco, los estrategas consideran que, por lo menos hasta la primera de las licitaciones de pesos de agosto, el BCRA no hará mayores retoques a su estrategia. Lo excepcional sería que hubiera operaciones para inyectar pesos.

Avanza la colocación del AO29

En tanto, este mes el Gobierno podría completar el cupo de u$s2.000 millones del Bonar 29 (AO29). El bono hard dollar, que se empezó a colocar en julio, lleva negociados unos u$s1.120 millones. Paga una tasa del 6% anual y vence el 31 de octubre de 2029.

Junto con los Bonar 27 y Bonar 28, constituye una herramienta para captar dólares en el mercado argentino y enfrentar los próximos vencimientos.