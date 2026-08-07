Consejos para rendir los dólares en Estados Unidos: claves para no gastar de más en el viaje

Una buena planificación antes de salir y pequeñas decisiones cotidianas pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto durante la estadía.

Viajar a Estados Unidos puede convertirse en una gran experiencia, pero también en un desafío para el bolsillo si no se administra bien cada dólar . Desde la forma de pagar hasta la elección de dónde comer o cómo trasladarse, existen decisiones que pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto final.

Muchos viajeros concentran su atención en el precio de los pasajes o el alojamiento y dejan en segundo plano los gastos diarios. Sin embargo, son esos consumos pequeños los que, acumulados durante varios días, terminan influyendo en el costo total del viaje.

Aunque cada destino y cada estilo de viaje presentan particularidades, hay recomendaciones que suelen repetirse entre especialistas en finanzas personales y viajeros frecuentes. Aplicarlas no garantiza un ahorro idéntico para todos, pero sí ayuda a evitar cargos innecesarios y administrar mejor el dinero.

El primer paso para cuidar el presupuesto comienza incluso antes de subir al avión. Revisar cómo funciona la tarjeta de crédito, conocer las condiciones del banco y planificar algunos gastos permite evitar sorpresas una vez en destino.

También conviene elaborar un presupuesto aproximado para cada jornada . Definir cuánto destinar a comidas, transporte, compras o actividades recreativas ayuda a mantener un mayor control y evita caer en gastos impulsivos, algo bastante común cuando se recorren centros comerciales o zonas turísticas.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es comparar precios antes de comprar. En Estados Unidos es habitual encontrar diferencias importantes entre tiendas físicas y comercios online, además de promociones temporales que pueden representar un ahorro interesante.

Medios de pago y tipo de cambio

Uno de los consejos más repetidos por especialistas es pagar siempre en dólares cuando el terminal de cobro ofrece elegir entre la moneda local y la del país de origen. Optar por la conversión automática que realiza el comercio, conocida como conversión dinámica de moneda, suele implicar un tipo de cambio menos conveniente.

Planificar con anticipación permite disfrutar la experiencia con mayor tranquilidad. Pexels

Las tarjetas internacionales de crédito o débito representan una alternativa más segura que trasladar grandes cantidades de efectivo. Además de reducir el riesgo de pérdidas o robos, permiten acceder a un registro detallado de cada gasto realizado durante el viaje.

En el caso de los argentinos que cuentan con una caja de ahorro en dólares, resulta recomendable cancelar los consumos de la tarjeta directamente con esos fondos antes del vencimiento. De esa manera es posible evitar, según la normativa vigente al momento del pago, percepciones o impuestos que pueden aplicarse cuando el resumen se abona en pesos.

Comidas y compras inteligentes

Uno de los gastos que más rápidamente puede crecer durante un viaje es la alimentación. Comer en restaurantes para cada desayuno, almuerzo y cena incrementa considerablemente el presupuesto, especialmente en ciudades como Nueva York, Miami o Los Ángeles.

Una alternativa muy elegida consiste en comprar productos en cadenas como Walmart o Target para preparar desayunos o almuerzos sencillos. Reservar las salidas gastronómicas para momentos especiales permite conocer la oferta culinaria local sin que eso impacte tanto en el bolsillo.

Las compras también ofrecen oportunidades para gastar menos si se investiga un poco antes. Muchas tiendas estadounidenses publican cupones digitales, descuentos por código postal o promociones exclusivas a través de sus aplicaciones oficiales. Revisarlas previamente puede representar una diferencia significativa al momento de pagar ropa, calzado o productos electrónicos.

El transporte es otro rubro donde es posible ajustar el presupuesto. Siempre que el destino lo permita, el metro y los autobuses urbanos suelen ser alternativas mucho más económicas que los traslados permanentes en taxis o servicios como Uber y Lyft, especialmente en horarios de alta demanda, cuando las tarifas pueden aumentar.