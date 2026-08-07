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7 de agosto 2026 - 08:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 7 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista quedó al borde de los $1.500 este jueves bajo la tutela del accionar oficial, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.530. En tanto, los bonos en dólares operaron en rojo en Wall Street, con bajas de más de 1% en el tramo largo de la curva, lo que derivó en que el riesgo país subiera hasta 446 puntos. En paralelo, el S&P Merval acompaño la tendencia, y cayó casi 2%, con bajas de hasta 6% para los ADRs.

Este viernes, las miradas del mercado se dirigen a la situación global, con foco en Medio Oriente. Además, la city procesará las novedades políticas de las últimas horas.

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Por Santiago Reina

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