Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 7 de agosto

El dólar mayorista quedó al borde de los $1.500 este jueves bajo la tutela del accionar oficial, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.530. En tanto, los bonos en dólares operaron en rojo en Wall Street, con bajas de más de 1% en el tramo largo de la curva, lo que derivó en que el riesgo país subiera hasta 446 puntos. En paralelo, el S&P Merval acompaño la tendencia, y cayó casi 2%, con bajas de hasta 6% para los ADRs.
Ejecutivos de IDEA: el 80% espera una mejora moderada de la economía local
El relevamiento, realizado entre 218 directivos de empresas socias de IDEA, muestra una visión positiva para los próximos 12 meses, aunque con una evaluación más cautelosa del último año.