El dólar blue no para de caer: encadenó su séptimo retroceso al hilo y la brecha se redujo a mínimo de un mes + Agregar ámbito en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.525 para la venta. Depositphotos

El dólar blue extendió este viernes su racha bajista y anotó su séptima caída consecutiva, en un mercado cambiario que continúa mostrando una mayor convergencia entre las distintas cotizaciones. Según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city, el billete informal cerró a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

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De esta manera, acumuló una baja de $45 en las últimas siete ruedas, luego de haber alcanzado un pico de $1.570, lo que redujo la brecha con el tipo de cambio oficial al 1,8%, el nivel más bajo en aproximadamente un mes.

La baja del blue se produce en un contexto en el que el dólar oficial continúa operando cerca de los $1.500, un umbral difícil de superar ante las intervenciones oficiales que, junto con la recomposición de las tasas en pesos, contribuyeron a moderar la demanda de cobertura cambiaria.





Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.498,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de agosto El dólar CCL cerró a $1.582,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de agosto El dólar MEP cerró a $1.524,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.570,92, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.761, según Binance.