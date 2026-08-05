Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 5 de agosto

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 5 de agosto

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 2795

2: 2184

3: 3422

4: 2356

5: 6575

6: 7774

7: 2316

8: 2142

9: 4333

10: 6262

11: 4581

12: 5129

13: 1702

14: 3285

15: 5156

16: 6569

17: 4950

18: 8300

19: 8651

20: 6059

Letras de la Nacional: NRSX

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: