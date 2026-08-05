Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 5 de agosto

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 5 de agosto.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 5 de agosto
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2795
- 2: 2184
- 3: 3422
- 4: 2356
- 5: 6575
- 6: 7774
- 7: 2316
- 8: 2142
- 9: 4333
- 10: 6262
- 11: 4581
- 12: 5129
- 13: 1702
- 14: 3285
- 15: 5156
- 16: 6569
- 17: 4950
- 18: 8300
- 19: 8651
- 20: 6059
Letras de la Nacional: NRSX
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7518
- 2: 1755
- 3: 6528
- 4: 5521
- 5: 1536
- 6: 2348
- 7: 6128
- 8: 4677
- 9: 8585
- 10: 7130
- 11: 6221
- 12: 6045
- 13: 2414
- 14: 4932
- 15: 0329
- 16: 8802
- 17: 0976
- 18: 9652
- 19: 3433
- 20: 2482