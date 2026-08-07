Se diluyen las compras del BCRA: en la semana registró el monto más bajo en lo que va del año

La autoridad monetaria compró u$s16 millones en la rueda y acumuló apenas u$s111 millones en la primera semana de agosto. Aun así, las reservas brutas subieron u$s620 millones hasta u$s49.455 millones, impulsadas por la recuperación del oro.

El BCRA cerró la semana con el menor ritmo de compras del programa, aunque las reservas rebotaron por la mejora del oro.

El Banco Central (BCRA) terminó la semana este viernes 7 de agosto con una nueva compra en el mercado oficial de cambios , aunque el balance mostró una fuerte desaceleración en el ritmo de acumulación . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s16 millones en una rueda con bajo volumen operado, por lo que absorbió cerca del 4% de los u$s392 millones negociados en el segmento de contado.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s111 millones , mientras que l as compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.438 millones. Sin embargo, la primera semana completa del mes dejó el menor monto semanal desde el comienzo del programa de acumulación de reservas , muy lejos de los registros que habían predominado durante los meses anteriores.

Esta diferencia también se puede observar en el promedio diario del mes. En agosto, el BCRA compra a un ritmo de u$s22 millones por rueda , frente a los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo . Por lo tanto, aunque la autoridad monetaria encadenó ocho ruedas con saldo positivo, la capacidad de absorción en el mercado oficial quedó claramente más acotada.

A pesar de la menor compra diaria, las reservas internacionales brutas subieron u$s620 millones y finalizaron en u$s49.455 millones. Así, el stock recuperó parte de la caída de la rueda anterior, cuando había bajado por el pago al FMI y vuelto a la zona de los u$s48.000 millones.

La mejora, según fuentes oficiales informaron a Ámbito , estuvo explicada principalmente por el efecto positivo de la valuación del oro que avanzó 2,30% y habría aportado cerca de u$s200 millones al valor contable de las tenencias del Central, mientros que los u$s400 millones restantes estarían explicados por movimientos de la cuenta corriente. Además, el dólar global cayó 0,38%, mientras que el euro subió 0,30% frente a la divisa estadounidense, la libra avanzó 0,25%, el yuan se apreció 0,02% y el yen ganó 0,42%.

El mayorista no sostuvo los $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,07% y cerró en $1.498,50 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa registró la única caída de la semana en una jornada de muy bajo volumen, con relativa estabilidad y sin fluctuaciones relevantes durante la rueda.

El analista señaló que los mínimos se anotaron al inicio de la sesión, en $1.497, mientras que los máximos volvieron a ubicarse en $1.500. Sin embargo, ese nivel no logró sostenerse hacia el cierre, ya que una leve recuperación de la oferta acomodó los precios en un punto intermedio entre los máximos y mínimos del día.

Quintana remarcó que, en la primera semana de agosto, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $13,50 y recuperó con exceso la caída de $12 registrada en la semana previa. Además, sostuvo que los precios volvieron a responder a una estrategia oficial basada en intervenciones en los plazos más inmediatos del mercado de futuros, con oferta de cobertura para moderar la dinámica del contado.

Futuros, liquidez y el límite de la estrategia oficial

En este sentido, de acuerdo con información de PPI, el BCRA habría vendido el lunes alrededor de u$s230 millones de la D31G6, prácticamente la totalidad del volumen operado en esa letra dólar linked. La sociedad de bolsa señaló que esta estrategia no es nueva, ya que desde comienzos de junio el Central habría absorbido aproximadamente $5,65 billones mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario.

Sin embargo, esa herramienta empieza a enfrentar un límite, que se encuentra en la liquidez del sistema. De acuerdo con PPI, la estrategia de estabilizar el tipo de cambio mediante cobertura cambiaria choca con un sistema de pesos más ajustado. En otras palabras, el Gobierno debe elegir entre sostener un dólar estable o mantener tasas muy bajas, al menos hasta la próxima licitación del Tesoro del 12 de agosto, con liquidación el 14.

También detectaron movimientos relevantes en las cuentas del Tesoro. Por un lado, señalaron una suba de $1 billón en su cuenta en pesos en el BCRA el 4 de agosto, vinculada con fondos de la última licitación que habrían quedado en bancos comerciales para evitar más tensión sobre la liquidez. Por otro lado, indicaron que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron u$s781 millones el 3 de agosto por una operación con BOPREAL Serie 1 y Letras Intransferibles que no habría afectado las reservas netas.