Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 9 de octubre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 9 de octubre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, viernes 9 de octubre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5001
- 2: 3863
- 3: 1218
- 4: 8267
- 5: 3308
- 6: 7986
- 7: 4468
- 8: 5782
- 9: 2612
- 10: 7884
- 11: 2985
- 12: 0526
- 13: 9250
- 14: 5327
- 15: 1660
- 16: 6337
- 17: 2532
- 18: 2763
- 19: 8963
- 20: 5398
Letras de la Nacional: KRTY
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7310
- 2: 3714
- 3: 2034
- 4: 2840
- 5: 9248
- 6: 3584
- 7: 6831
- 8: 0910
- 9: 9467
- 10: 7365
- 11: 6310
- 12: 2311
- 13: 6198
- 14: 5000
- 15: 2847
- 16: 4366
- 17: 3884
- 18: 7283
- 19: 9323
- 20: 6735