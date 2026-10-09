Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 9 de octubre

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, viernes 9 de octubre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5001

2: 3863

3: 1218

4: 8267

5: 3308

6: 7986

7: 4468

8: 5782

9: 2612

10: 7884

11: 2985

12: 0526

13: 9250

14: 5327

15: 1660

16: 6337

17: 2532

18: 2763

19: 8963

20: 5398

Letras de la Nacional: KRTY

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: