El Senado vuelve a sesionar para aprobar y girar a Diputados la eliminación de las PASO + Agregar ámbito en









A partir de las 12, se pone en marcha la última sesión del período de sesiones ordinarias, en la que la Cámara alta debatirá la reforma política impulsada por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo confía en que tiene los votos para darle la media sanción a la iniciativa, gracias al acompañamiento de los aliados.

El oficialismo apunta a aprobar y girar a Diputados el proyecto impulsado por Karina Milei. Senado

Al filo de que culmine el período de sesiones ordinarias, el Senado vuelve a sesionar para avanzar con la reforma política que elimina las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, se avanzará con pliegos, la ley que regula las apuestas online, entre otras iniciativas.

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A menos de 24 horas de la exposición de Diego Santilli en el recinto del Senado, donde expuso su primer informe de gestión en calidad de jefe de Gabinete, la Cámara que conduce Victoria Villarruel reabrirá sus puertas para avanzar con la reforma política dictaminada la semana pasada.

El principal punto de la iniciativa, que fue presentada a comienzos de año, es que suspende las Primarias. Desde la Casa Rosada fundamentan que la suspensión responde a achicar el gasto público (que sean los partidos los que financien sus internas) y evitar que los ciudadanos vayan a votar hasta seis veces en un mismo año.

Pero lo cierto es que la lectura que hacen los libertarios, con Karina Milei, presidenta del partido oficialista a la cabeza, es que la supresión de las PASO deja sin una herramienta de ordenamiento al PJ, hoy totalmente disgregado. En otras palabras, que la jugada beneficiaría a Javier Milei en su reelección, ya que le divide los votos a la oposición.

Tras la visita de Santilli, el Senado vuelve a sesionar. A grandes rasgos, el texto que dejó afuera la implementación de las "listas colectoras" y que suspende las PASO en las elecciones nacionales del 2027, reduce al 50% la publicidad electoral en radio y televisión.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, el proyecto establece que los 24 representantes elegidos por distrito deberán ser designados por las legislaturas provinciales. En tanto, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado. De esta manera, los representantes en el Parlasur no serán elegidos de forma directa, tal cual rigió hasta las últimas elecciones. A contramano de lo que plantea la ley de Boleta Única de Papel sancionada hace apenas dos años, la versión que se votará este jueves permite que las categorías locales puedan votarse mediante la misma boleta única, cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. En concreto, las provincias pueden adherir a la Boleta Única de Papel y definir que confluyan los cargos nacionales y provinciales en una misma papeleta. Además, el proyecto modifica el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una "dinámica social que ya no existe". Asimismo, el proyecto elimina los plazos para emitir publicidad en los medios de comunicación. En otras palabras, se elimina la veda electoral. Las expecativas de La Libertad Avanza es aprobar el texto -estiman que reuniría 40 votos entre propios y aliados- y girarlo a la Cámara de Diputados, para su sanción definitiva. De ser así, como todo indica, el tema sería incluido en las sesiones extraordinarias, a las que el presidente convocaría este viernes, para ser tratada antes de fin de año, tal cual pidió la justicia electoral.

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