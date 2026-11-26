El dólar oficial volvió a subir este miércoles y terminó a $1.604 para la venta en el segmento mayorista, mientras el dólar blue trepó hasta los $1.710 para la venta y los financieros retrocedieron hasta 1,3% ante una fuerte intervención del Gobierno, detectada por los analistas de la city.

El riesgo país se tomó un leve respiro y cayó a los 1.067 puntos básicos. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana ante las dudas sobre el programa financiero 2027, que el ministro Luis Caputo intentó despejar con declaraciones acerca de cómo planea hacerse de los dólares para pagar el vencimiento de Bonares y Globales de enero. Además, esta jueves, el Tesoro realizará una licitación para intentar refinanciar vencimientos por más de $25 billones.