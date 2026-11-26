El dólar oficial volvió a subir este miércoles y terminó a $1.604 para la venta en el segmento mayorista, mientras el dólar blue trepó hasta los $1.710 para la venta y los financieros retrocedieron hasta 1,3% ante una fuerte intervención del Gobierno, detectada por los analistas de la city.
El dólar oficial encadenó siete subas y marcó un nuevo récord nominal, mientras crecen las señales de intervención
La divisa mayorista superó por primera vez los $1.600, mientras que los dólares financieros retrocedieron en medio de un volumen récord de operaciones. Qué factores presionan al tipo de cambio.