La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real brasileño blue cotiza a $297,22 para la compra y a $300,74 para la venta .

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El real brasileño paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial marcó los $261 para la compra y a $291 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $378,30.

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar oficial minorista cerró a $1.575 para la compra y a $1.625 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.627,86 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.601.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar blue cerró a $1.690 para la compra y a $1.710 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.836,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 14.7%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.665,46 y la brecha con el dólar oficial es de 4.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.112,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.758,45.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.450, según Binance.