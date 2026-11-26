La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen del mercado oficial y completó su mayor racha sin compras desde el inicio del programa de acumulación a principios de 2026. En tanto, las reservas cayeron u$s15 millones, mientras el dólar mayorista interrumpió siete subas consecutivas y los futuros operaron en baja.

El BCRA acumuló cuatro ruedas consecutivas sin comprar dólares, la pausa más larga del año, mientras las reservas cayeron u$s15 millones y el mayorista retrocedió tras siete jornadas de subas.

El Banco Central (BCRA) completó este jueves 26 de noviembre su cuarta rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios , la pausa más prolongada desde el inicio del programa de acumulación de reservas. La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen de las operaciones, aunque el dólar mayorista registró su primera caída después de siete jornadas consecutivas de aumentos, en un mercado condicionado por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La interrupción compradora comenzó el viernes pasado, después de una racha de nueve ruedas con saldo positivo, y se profundizó durante esta semana ante una mayor demanda privada de cobertura . Sin embargo, la menor presión cambiaria de este jueves tampoco permitió al Central retomar las adquisiciones , pese a que la oferta de divisas recuperó cierto protagonismo durante la segunda mitad de la sesión.

En el segmento de contado se negociaron u$s506,3 millones, frente a los u$s695,9 millones del miércoles , aunque la operatoria estuvo limitada por el feriado estadounidense. Las transacciones locales se concentraron en aquellas que podían liquidarse mediante cuentas de las entidades financieras en el BCRA o cuya liquidación quedaría pendiente para las próximas jornadas.

De esta manera, las compras acumuladas de noviembre permanecieron en u$s344 millones , mientras que el saldo positivo de 2026 se mantuvo en u$s16.312 millones . El promedio diario de adquisiciones retrocedió a u$s23 millones, prácticamente un tercio de los u$s66 millones registrados durante octubre, cuando la autoridad monetaria había conseguido sostener un ritmo comprador considerablemente mayor.

En paralelo, las reservas internacionales brutas disminuyeron u$s15 millones, hasta u$s48.733 millones , después de haber registrado una recuperación marginal de u$s4 millones durante la jornada anterior. El retroceso se produjo pese a una mejora en la cotización del oro, que avanzó 0,80% y generó un impacto positivo estimado en u$s10 millones sobre los activos internacionales.

Por su parte, el índice dólar global aumentó 0,05%, mientras que el euro y la libra retrocedieron 0,04% y 0,05%, respectivamente. En contraste, el yuan se apreció 0,22% frente a la moneda estadounidense, mientras que el yen se depreció 0,06%. Estos movimientos no permiten explicar por sí solos la variación de las reservas, que también depende de los flujos financieros y de los depósitos en moneda extranjera.

El dólar interrumpió siete subas consecutivas y los futuros acompañaron la corrección

Después de alcanzar nuevos máximos históricos nominales durante las últimas jornadas, el dólar mayorista retrocedió $2,50 y cerró en $1.601,50, su primera caída después de siete aumentos consecutivos. La corrección se produjo en un escenario de menor demanda de cobertura, una vez finalizado el proceso de fixing de instrumentos vinculados con el dólar, aunque la cotización permaneció cerca de los niveles más elevados del mes.

La jornada comenzó con el mayorista en $1.604, el mismo valor del cierre anterior. Sin embargo, los pedidos de compra perdieron intensidad y permitieron una recuperación relativa de la oferta, que llevó los precios hasta mínimos de $1.598 durante la tarde. Una leve recuperación de la demanda sobre el final dejó la cotización en un nivel intermedio, sin revertir la tendencia bajista.

La moderación también se reflejó en el mercado de futuros, donde se negociaron u$s1.749 millones y la curva retrocedió 0,20% en promedio. Los contratos de noviembre, diciembre y enero de 2027 registraron bajas de 0,09%, mientras que los mayores descensos se concentraron en los vencimientos más largos, con una caída de 0,64% para septiembre del próximo año.

A diferencia de las ruedas anteriores, cuando el elevado volumen de futuros coincidió con una fuerte presión sobre el mayorista, la corrección de los contratos acompañó la menor demanda de cobertura en el mercado de contado. De todos modos, la operatoria continúa siendo considerablemente superior a la del segmento oficial, en un escenario en el que los inversores siguen ajustando posiciones ante los vencimientos de fin de mes.

En paralelo, las tasas de interés en pesos mostraron movimientos moderados. La TAMAR permaneció estable en 23,44% nominal anual, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,19% a 21,94%. Por lo tanto, la baja del mayorista se produjo sin un incremento de los rendimientos de los depósitos mayoristas que permitiera atribuirle una mayor demanda de instrumentos en moneda local.

Pese al retroceso diario, el dólar mayorista acumula una suba de $21,50 durante la semana, después de haber aumentado $36,50 en la anterior. La desaceleración coincide con el cierre de posiciones vinculadas al dólar, aunque todavía no permite establecer si la presión cambiaria comenzó a moderarse de manera sostenida.