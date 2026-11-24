La excepción “a medida” firmada por el gobernador permitió concretar la venta de un predio cuyo valor dependía de la posibilidad de construir un complejo turístico de lujo. Las inconsistencias en las cifras de inversión abren interrogantes sobre la verdadera dimensión del proyecto: podría contemplar hasta 667 habitaciones en un área protegida. La Justicia Federal frenó la transferencia de las tierras.

Con un decreto que lleva su firma, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, promovió un negocio millonario entre privados, que hubiese sido imposible sin utilizar la “excepción” que permite la construcción en un área históricamente protegida, frente al Glaciar Perito Moreno . Fue a través del decreto 915/2026, donde Vidal exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción a la normativa provincial y barrió con décadas de protección y regulaciones que homologan al Parque Provincial a un Parque Nacional.

La vendedora de la parcela es Lacustre del Sud SA y la compradora es ASB Hospitality Calafate SAU , una sociedad controlada desde Dubái y vinculada al magnate árabe Ali Saeed Juma Albwardy . El objetivo del beneficio: la construcción de 24 alojamientos turísticos de alta gama, cuya inversión prevista también deja dudas sobre el verdadero destino y magnitud del proyecto denominado Master Plan Ecocentro .

La excepción fue concedida “por única vez” y el gobernador Vidal dejó establecido que ninguna otra empresa podría usarla como antecedente para reclamar el mismo tratamiento. ¿Por qué? Ese marco convierte la decisión oficial en un decreto “a medida” para este proyecto. Sin el decreto, la tierra de la parcela frente al Glaciar no tiene ningún valor. La construcción que se pretende hacer sobre ella lo convierte en un negocio inmobiliario. El decreto le termina por dar valor a la operación y a la tierra.

La posibilidad de construir es decisiva para el negocio. El fondo árabe pretende explotar, con una inversión de alrededor de u$s100 millones, un complejo turístico en un entorno de enorme valor paisajístico, hasta ahora prohibido. Las tarifas podrían llegar a u$s2.000 por noche.

Durante la gestión de Vidal, el Consejo Agrario Provincial avanzó, en 2023, con una propuesta de Lacustre del Sud de construir una senda peatonal de alrededor de 15 kilómetros que incluyese 5 refugios –ante la eventualidad de tener que hacer noche- de no más de 32 m2 cada uno. Una suerte de formato carpa, en caso de una nevada sorpresiva. Esto estaba en estudio y nunca llegó a ser autorizado. Nada que ver con este proyecto de 2026 que, según se desprende del propio anuncio, implicaría que cada uno de los 24 alojamientos costara u$s4 millones para su construcción. El decreto de Vidal encadena toda esta operatoria.

Después llegó la firma del gobernador para remover el obstáculo que tenía la compradora para adquirir el inmueble. El aval provincial a las obras y la excepción para la compra confluyen en el mismo negocio privado.

La Provincia tuvo la oportunidad de quedarse con el predio. Lacustre del Sud se lo ofreció por u$s3 millones, en cumplimiento del derecho de preferencia previsto por la legislación provincial. Pero el problema es que, si no se autorizaba la construcción, el predio no tenía siquiera ese valor. El Consejo Agrario comunicó que Santa Cruz declinaba ejercer esa opción. El diputado Carlos Alegría pidió conocer qué evaluación técnica respaldó esa decisión. El Gobierno dejó pasar la compra de las tierras que él mismo había inflado y luego intervino para que pudiera adquirirlas la empresa de capitales emiratíes. De nuevo, ¿quién haría una oferta por u$s3 millones o por menos sabiendo que no se puede construir nada sobre esa parcela? La respuesta obvia, nadie que no supiera que lo van a autorizar.

Números que no cierran

Si la inversión fuese de alrededor de u$s100 millones por los supuestos 24 alojamientos, la ecuación tampoco cierra desde el lado de los números. Considerando un valor de construcción elevado de u$s3.000 el metro cuadrado, da como resultado que el proyecto podría contar con 33.333 m2 construibles, con esa misma inversión. Una rápida división por el estándar de una generosa habitación (de 50 metros cuadrados) con vista al Glaciar supone no menos de 667 habitaciones de lujo, algo que no se explicita en el anuncio. El negocio a esta altura, sería monumental porque podría alojar a aproximadamente 1.300 personas, en simultáneo, en una estructura así. Los detalles del proyecto, su impacto ambiental y sus respectivas autorizaciones para el plan de manejo permanecen guardados bajo siete llaves porque en realidad, no cuentan con respaldo alguno.

Con esa decisión, el gobierno provincial interviene –sin haber sido necesario- en una transacción entre privados. El decreto termina asegurando la construcción de 667 habitaciones y le suma la “excepción”, para garantizar que los árabes sean los únicos que puedan hacerlo. La exclusividad es lo que multiplica el negocio millonario detrás de la operación.

Ante el pedido de informes de la Legislatura y el escándalo que explotó sobre Vidal, la Justicia Federal, por su parte, ordenó frenar los cambios de titularidad sobre las parcelas G2 y G3, que suman las 21 hectáreas en cuestión, mientras se define qué tribunal debe intervenir. La transferencia quedó frenada. La decisión política de Vidal ya está escrita en el decreto: conceder una excepción a un comprador determinado para desarrollar su negocio multimillonario en un área protegida.