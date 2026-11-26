En su informe "Perspectivas Económicas Argentina 2027", el banco proyecta continuidad de las políticas de Milei como escenario base, pero advierte que una elección reñida podría presionar el peso, bonos y reservas. Los detalles, en la nota.

El J.P.Morgan, la entidad bancaria más grande del mundo por valor de mercado, proyecta para 2027 un crecimiento para Argentina de 1,8% y una inflación cercana al 23%. También alertó que una elección ajustada podría presionar al peso, a los bonos y a las reservas , si bien el país enfrenta los comicios con superávit fiscal, cuenta corriente positiva y más capacidad de generar dólares.

El reciente paper de la entidad señala que “de cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada” . Además, agregó que las presidenciales decidirán si “perduran el ajuste fiscal de Argentina y el marco de políticas favorable a la inversión”.

El informe, con fecha de hoy, se titula "Argentina 2027 Economic Outlook" y está firmado por Diego Pereira y Lucila Barbeito. En el trabajo, se proyectó un escenario base de continuidad para el Gobierno de Javier Milei . “ Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida ; una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas”, detalló.

De acuerdo con JP Morgan, si se mantiene el rumbo se resguardarían el superávit fiscal, las bandas cambiarias y la acumulación de reservas. En cambio, un giro político podría poner de nuevo en duda el ajuste de las cuentas públicas, el sistema cambiario y el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El reciente paper del banco afirma que “de cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada”.

Los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen , según la estimación del banco. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.

El detalle del estudio

El banco destacó que el riesgo país superaba los 1.100 puntos básicos cuando se difundió el informe, frente a los cerca de 400 que mostraba en junio. Ese salto fue consecuencia de una baja amplia de los activos argentinos, en un clima de incertidumbre sobre el rumbo económico después de las elecciones.

Cabe precisar que la presión también alcanzó al dólar, tanto el oficial como el blue, donde volvió a abrirse la brecha cambiaria tras varios meses en niveles próximos a cero. El informe vincula esa dinámica con el aumento de las compras privadas de dólares, que avanzaban a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del PBI.

La presión también alcanzó al dólar, tanto el oficial como el blue, donde volvió a abrirse la brecha cambiaria tras varios meses en niveles próximos a cero. Noticias Argentinas

Las bandas cambiarias actúan como una válvula frente a una mayor demanda de dólares, si bien el techo está cerca de 20% por encima del tipo de cambio de ese momento. Según el banco, un peso fuerte da espacio para amortiguar un shock, pero una depreciación podría llegar a los precios y complicar la baja de la inflación. Además, las fechas de las elecciones pueden afectar cuánta tensión financiera se genere.

Por su parte, la actividad arribaría a las elecciones tras una recuperación limitada. JP Morgan proyecta para 2027 un alza del PBI de 1,8%, con una expansión anualizada de 3% a 4% en el primer semestre, motorizada principalmente por las exportaciones, y un freno a crecimiento cero en el segundo semestre, debido a la incertidumbre electoral y a una política monetaria más restrictiva.

El banco estadounidense señaló que “la economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual (anual), pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica".

Además, el JP Morgan añadió que "los primeros indicadores de octubre mantienen el patrón de serrucho: el cemento cayó un 7,6% intermensual (anual) tras un aumento del 9,0%, los ingresos fiscales se mantuvieron estables, la producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo sin contracción y las ventas de automóviles aumentaron un 4,0%. A la espera del informe de cuentas nacionales del tercer trimestre, se estima que el crecimiento del PIB para 2026 será del 0,8% interanual”.

La inflación, que en octubre llegó al 2,2% mensual y 33,1% interanual, mantendría una tendencia a la baja, pero bastante más por encima de lo esperado por el Gobierno. El banco norteamericano prevé que el número de IPC cierre 2026 en 31% y llegue a 23% en diciembre de 2027, cinco puntos por arriba del 18% contemplado en el Presupuesto.

Una elección reñida podría presionar el peso, bonos y reservas, pese al superávit fiscal y cuenta corriente. @JPMorgan

Las exportaciones de energía y minería, claves

Uno de los pilares del escenario de continuidad es la mejora del frente externo. La entidad estima un saldo comercial positivo de u$s35.300 millones en 2026, contra u$s19.300 millones del año previo, con ventas al exterior por u$s100.800 millones y compras por u$s65.500 millones.

La mejora responde al avance de los envíos agropecuarios, mineros y energéticos, junto con una baja de las importaciones. Solo en el mes de octubre, el saldo comercial alcanzó u$s3.400 millones, el mayor de la serie, tras un alza interanual de 26,4% de las exportaciones y una caída de 6,8% de las compras externas.

El informe proyecta para 2027 exportaciones por u$s106.800 millones, una suba de 21,6%. El petróleo de Vaca Muerta y los nuevos emprendimientos mineros respaldarían ese avance, y las compras externas aumentarían de manera paulatina en el escenario central.

El petróleo de Vaca Muerta y los nuevos emprendimientos mineros respaldarían el avance exportador. Depositphotos

La energía aportaría unos u$s5.000 millones adicionales a las exportaciones de 2027 y la minería sumaría cerca de u$s1.000 millones, según las proyecciones. El aporte agrícola se mantendría próximo a los niveles de 2026, con mejores rendimientos tras el impacto de El Niño, mientras que la recuperación de las importaciones restaría alrededor de u$s5.000 millones al saldo comercial.

El ancla fiscal

El ancla fiscal es el otro eje de la proyección. La entidad calcula que en 2026 el país tendrá un superávit primario de 1,5% del PBI, por encima del 1,4% pactado con el FMI, y un balance fiscal total positivo de 0,2% del producto.

El banco anticipa para 2027 un superávit primario de 1,3% del PBI, igual al pago de intereses esperado, con lo que se mantendría el equilibrio fiscal. El pronóstico presume que la recaudación mejorará en términos reales, aunque había retrocedido 3,3% hasta agosto, y que cualquier desvío se compensaría reduciendo el gasto.

Los bonos ya reflejan una probabilidad del 50% de cambio de régimen, más que el cumplimiento de metas económicas.

“La cuestión fundamental de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es si los mecanismos de contención actuales podrán resistir una nueva oleada de volatilidad financiera asociada al proceso electoral. El punto de partida es, sin duda, más sólido que en ciclos anteriores: Argentina comienza el año electoral con un superávit en cuenta corriente (el primero en siete ciclos electorales, sin contar el año 2021, marcado por la pandemia), y el saldo combinado de la cuenta corriente y el resultado fiscal se sitúa en su mejor nivel desde 2010, lo que implica una vulnerabilidad externa notablemente menor”, afirma el Outlook.

De acuerdo con JP Morgan, el nivel de reservas, las exportaciones y los instrumentos de intervención pueden atenuar el efecto de la incertidumbre política, aunque no evitan que una campaña reñida repercuta otra vez en los mercados.