Si hago una compra en TEMU, ¿tengo que hacer algún trámite en ARCA?







Aquellos usuarios que reciban pedidos de esta plataforma deberán informar al organismo acerca de su llegada a destino.

Quienes reciban pedidos de TEMU deberán informar a ARCA sobre su llegada.

Las compras en plataformas internacionales como TEMU y SHEIN se popularizaron en Argentina durante los últimos meses. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que quienes obtengan indumentaria o productos de cuidado personal a través de estas páginas deberán gestionar un importante trámite.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todas las compras que llegan desde el exterior pasarán por la Aduana Argentina antes de arribar al destino final. Muchas veces la información de las mismas queda estancada por más tiempo del estipulado, ya que el organismo puede demorar los pedidos, pero ambas plataformas normalmente envían mails cuando cambian sus estados.

Cómo son las compras en plataformas con TEMU y SHEIN SHEIN TEMU.jpg

La modalidad para hacer un pedido en ambas plataformas es bastante similar. Solo se deberá agregar los productos deseados al carrito, seleccionar el método de envío, abonar y esperar a que llegue. En el caso de TEMU, el pedido puede tardar entre 7 y 20 días hábiles, pero para asegurarse de su paradero los usuarios pueden rastrearlo a través de la app oficial, donde podrán observar la empresa de transporte, el número de seguimiento, el tiempo de entrega y el estado del paquete.

Por otro lado, los paquetes de SHEIN también pueden tardar hasta 20 días en llegar desde el pago del pedido. También se ofrece la posibilidad de observar cómo se encuentra la compra a través de su aplicación y se puede pedir la aceleración del procedimiento. Tanto para esta plataforma como para TEMU, los costos de envío pueden ser gratuitos, dependiendo de las condiciones de compra mínima.

ARCA: cuáles son los trámites que tengo que hacer si compre en TEMU o SHEIN ARCA 2.jpg ARCA En caso de realizar compras en plataformas como TEMU u SHEIN, los usuarios deberán realizar la confirmación cuando el pedido llegue al destino. Esto solo se debe hacer en caso de que el paquete sea transportado por Correo Argentino y se deberá cumplir con una simple serie de pasos para gestionar este procedimiento: Entrar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Ingresar al apartado “Envíos Postales Internacionales” para informar que se recibió la mercadería. Los usuarios tendrán 30 días corridos para confirmar la llegada del pedido. Si esto no se cumple, el organismo no permitirá recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.

Temas ARCA