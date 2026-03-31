Recaudación fiscal en alerta: Economía se enfrenta otra caída de ingresos en marzo

Los principales impuestos nacionales coparticipables registraron una fuerte caída, en línea con el deterioro de la recaudación. En contraste, el único tributo que muestra una dinámica positiva sostenida es el gravamen sobre los combustibles, que continúa en recuperación.

Los datos de las transferencias automáticas a las provincias , que suelen ser un buen anticipo del resultado fiscal de la recaudación nacional , indican que en marzo el Gobierno habría vuelto a sufrir una nueva baja de recursos tributarios.

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de la Relación con las Provincias del Ministerio de Economía , los envíos automáticos bajaron 4,3% en términos reales respecto de igual mes de 2025 .

Lo más importante del resultado se explica por la merma de recursos tributarios . Según estimó la consultora Politikon Chaco , el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 3,9% y el Impuesto a las Ganancias un 12,7% .

También se registraron retrocesos en los Impuestos Internos del 14,3% , Bienes Personales del 8,8% y en Otros Coparticipados del 10,3% . En cambio, hubo incrementos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos de 35,5% y en el Monotributo de 58,2% .

Si bien una parte de la pérdida de recursos impositivos tiene que ver con decisiones políticas del propio Gobierno , como por ejemplo la baja de parte de las retenciones al campo , otra parte se explica por la menor actividad económica de algunos sectores como la industria y el comercio , que traccionan una importante parte de los ingresos por IVA .

Recaudación: deterioro combina factores fiscales y menor dinamismo económico

Este miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará a conocer los datos de la recaudación tributaria de marzo, en la que hay que tomar en cuenta que tuvo un feriado extra largo, lo que representa menos días de ingresos.

Si se toma la coparticipación comparada con febrero, registra una merma de 9,9%, aunque son meses muy distintos debido a que uno todavía está en período de vacaciones, mientras que el otro, con el inicio de clases, debería haber generado más ingresos por el retorno a la actividad general de la población.

Frente a la caída de recursos tributarios, el Gobierno nacional está tratando de apelar a la privatización de algunas empresas que quedan en el Estado, como el caso de AYSA. En el primer trimestre, los ingresos de la venta de la represa del Comahue, más otras rentas, como las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, compensaron en gran medida la merma de los recursos tributarios, lo que permitió sostener el superávit.

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