Nuevo reclamo de Viviana Saccone en Twitter: esta vez fue "estafada" por un albañil

La historia comenzó días atrás con un fuerte tuit: "'Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar, así que para ir solo no voy. No' vemos mañana' (sic). Firmado: el pintor. La cultura del trabajo".

Las palabras de la artista despertaron críticas en Twitter y por eso quiso aclarar la situación, por lo que le puso el contexto de la estafa sufrida.

“Ya que despertó tanto interés en la opinión pública mi tuit del pintor (al que llamaré M, porque si hay algo que nunca hice es escracharlo, como dicen los que siempre dicen mal), voy a referir un poco hacia atrás la historia para que puedan conocer algunas cosas desde sus inicios”, escribió la actriz que, además, hace unos días reveló que su abuelo era albañil.

Entonces relató su historia: “El año pasado yo vendí mí casa y compré otra”, lanzó. Y continuó: “Esta necesitaba refacciones, agregar un cuarto y otras cosas ya que era bastante vieja. No contaba con mucho dinero, más bien poco, así que alguien me recomendó a un constructor que había trabajado por 30 años con su familia”.

https://twitter.com/ViviSaccone/status/1519781781855248385 ¿Vieron como este hilo no provocó ni la mitad de la bronca de los "empáticos" que generó el tuit anterior y solo recibo adhesión? Es que los vampiros no salen cuando aparece la luz. https://t.co/kCpNClQox4 — Viviana Saccone (@ViviSaccone) April 28, 2022

Entonces reveló que en septiembre llamó al hombre en cuestión, con quien firmó un contrato para comenzar las refacciones de su nuevo hogar: “Este hombre (al que llamaré F) vino a ver la casa y acordamos un presupuesto. Firmamos un contrato. Serían 60 días de corrido con el material grueso incluido y yo me haría cargo de todo lo demás . A mediados de septiembre del '21, comenzó la obra”.

“Todo arrancó bien. Mis amigos y allegados pueden decir que yo no paraba de hablar maravillas de F, que me generaba una confianza y respeto increíbles, cosa que agradecía ya que yo casi no podía estar en la obra porque estaba trabajando en La Academía y de gira de teatro”, sostuvo. Y continuó: “Entiendan que soy sostén de familia por lo que trabajar (de lo que salga) muchas veces es mi mejor opción”.

“F me pidió los pisos. 'De primera' porque él no trabaja de segunda mano. Tampoco trabaja Durlock porque él es del ladrillo, como los mejores, y tampoco Microcentro o alisado, por lo que compré, con todo el esfuerzo del mundo, el porcelanato soñado de primera que tanto me gustaba”, dijo.

Pero, al parecer, las cosas no salieron como ella esperaba: “Fueron pasando los días y la obra iba lenta. 'Así es al principio', me decía F. Y yo confiaba. Tanto confiaba que de los 3 mil dólares que habíamos acordado que me quedaría para el final de obra, me pidió si no le daba 2 mil, porque le salió una oportunidad única de cambiar su camioneta. Y yo se los dí”.

Entonces reveló que, luego de darle el dinero al obrero, la relación con él se volvió muy tensa y todo se empezó a complicar: “Llegado diciembre empecé a apurarlo porque tenía que dejar el departamento que alquilaba. Me salió trabajo en Córdoba, entonces pensé 'dejo los muebles en la casa, total falta poco'. Eso hice. Mudé los muebles. Me fui a Córdoba. Para febrero la relación con F era tensa”.

“Bastante aguanté, ¿o no? Sí, acá sí pueden pensar 'qué boluda...'- Y sí, soy una pueblerina confiada. Suele pasarle a la gente que viene de familia honesta. En fin... Para febrero yo le exigía a F desde Córdoba, respuestas de cómo iba la obra. Se acercaba la hora de volver y nada”, detalló.

“Llamo a la persona que me lo había recomendado y no pudo creer el estado en el que estaba, no sólo la obra, sino mis muebles dentro de la casa. Intentó hacerse cargo a último momento de salvar la situación y F sólo podía decir que no sabía qué había pasado, que el país se había ido a la mierda, que el dólar y no se qué”, sostuvo.

Entonces relató que, al volver a su casa, no sólo descubrió que no se había hecho el trabajo pactado, sino que, lejos de eso, el hombre se encargó de destruir la vivienda con muebles incluidos: “Cuestión, llegué a mi casa y vi que había pagado para que la destruyan. Estaba peor de cómo la había comprado. Mis muebles arruinados”.

“Ahí empezó una batalla con F porque cumpla su contrato. Él dijo que no tenía más dinero y que si quería que la termine le tenía que pagar más. Además (y esto es hasta gracioso) le tenía que pagar unos extras, por lo que además yo le debía plata a él”, relató sobre lo sucedido luego de encontrar su hogar en esas condiciones.

Además, aseguró que pidió ayuda legal: “Ahí llamo a un abogado, este hombre no tiene nada a su nombre por lo que desisto de someterme a un Juicio para nada”.

"'Fuerza, Vivi', me digo. 'Seguí adelante y todo va a mejorar'. Por supuesto que desde ese momento mi lucha diaria era no castigarme por haber confiado una vez más. Porque ante la estafa del otro lo peor es que uno mismo se culpa, cuando en realidad el otro es el hdp”, expresó.

Cómo conoció al nuevo pintor, quien la ayudó en el peor momento

Luego de esa parte del relato, Saccone detalló cómo contactó al obrero que en la actualidad lleva adelante los trabajos en su casa. “Imaginen que perdí el año entero de trabajo en esa casa; cada peso ganado se lo daba a F. Eso significa mucho esfuerzo y tiempo no compartido con mis hijas. Ahí aparece M. ¿Vieron qué largo camino recorrido?”, enfatizó.

“Yo estaba con toda mí tristeza y desolación a cuestas, juntando los pedazos de meses de ilusión soñando con mi casa (a esta altura del relato un poco de melodrama viene bien) cuando alguien maravilloso que apareció en mí vida me dice que conoce a alguien, que le hizo algunos laburos y muy bien”, siguió.

“Yo lo único que quería era mí casa habitable y linda. Tenía que volver a hacer todo. Las paredes de cero, el piso de cero (sí, el porcelanato no sirve de lo mal puesto que está), terminar baños. Y si iba a pagar otra vez, que venga el mejor”, afirmó. Y, luego, elogió al obrero que ahora se ocupa de refaccionar su casa: “M es muy bueno de verdad. Trabaja súper bien. El trabajo es muy costoso pero lo hace bien”.

La actriz volvió a referirse al mensaje que publicó hace algunos días y que se viralizó debido a la polémica que generó en las redes sociales. “Hasta que llegó el día del tuit. A las 8.20 de la mañana me escribe que no vienen porque los chicos no se quieren mojar y él, para venir solo, no viene".

"Repito, él, para venir solo, no viene. Imagínense si a esa altura del partido yo me iba a enojar. Ya estoy entregada”, reconoció. “Escribí el tuit porque ´yo para ir solo no voy ´ me hizo gracia, pero la verdad es que quiero que terminen. A las dos horas de ese día el sol rajaba la tierra. Fue un día perdido para mí, pero ya estaba entregada. A M lo volvería a elegir porque trabaja excelente, lo recomendaría”.

“Y tanto está todo bien, que hoy tampoco vino porque hay elecciones en el gremio. Y acá me tienen, escribiendo un hilo interminable sentada en los escombros”, escribió en el mensaje que acompañó con una selfie en la que deja en evidencia el estado actual de su casa.

Además le contó a los usuarios de Twitter que también recibió la ayuda de una arquitecta: “Dos cosas quiero remarcar. Después de M, apareció Laura, una arquitecta. A esta altura, una amiga. Me está ayudando de una manera única a rehacer mi casa. No me cobra sus honorarios. Me quiere ayudar y puede hacerlo. Yo se lo agradezco muchísimo, la abrazo y la recomiendo también porque es muy grosa”.

"El hijo de puta cree que todos son cagadores", reflexionó Saccone.

La actriz, además, aprovechó para dejar clara la opinión que tiene sobre la red social del pajarito y los comentarios por parte de los usuarios: “Pero lo más llamativo de toda esta historia es la gente de Twitter. Es esa gente a la que se le hace agua la boca para destrozar a cualquiera apenas aparece lo que ellos leen como una maldad", escribió.

"Son vampiros. Se desesperan. Muestran sus dientes cuando el otro sangra. Se autoproclaman defensores de la nada misma y en nombre de eso matan a cualquiera. Son violentos e ignorantes porque no se dan cuenta que eso que dicen habla de ellos, así ven ellos el mundo porque así actuarían", sostuvo.

"De la misma forma que el honesto confía, el hijo de puta cree que todos son cagadores. Que tengan un hermoso día. Yo soy muy afortunada”, concluyó.