Un experto en IA advirtió sobre una posible rebelión de las máquinas

Humanos vs Máquinas: ¿el desarrollo de la IA nos lleva a un futuro distópico?

Eliezer Yudkowsky tiene 44 años y es miembro de un grupo de investigadores que creen que la humanidad esta al borde de crear su propia destrucción. Desde su silla vieja y con gran calma, Yudkowsky brindó una nota al diario "The Guardian", donde - con una paciencia infinita - explicó el futuro distópico que le espera a la humanidad: "Pronto, todos los que amamos serán asesinados por máquinas conscientes".

Yudkowsky asegura que el impresionante avance que realizó la sociedad en materia de desarrollo de Inteligencia Artificial se transformará, en un futuro no muy lejano, en una problemática irrevertible. "El problema es que la gente no se da cuenta", declaró casi resignado.

"Si me pones contra una pared y me obligás a darte probabilidades, yo creo que nuestra línea temporal actual es más posible que acabe en 5 años que en 50. Podrían ser 2 años, o podrían ser 10", declaró el investigador.

Es importante destacar que cuando Yudkowsky habla de "nuestra línea temporal" y su futuro, no se refiere a un sobre-poblamiento del planeta o a problemas laborales o éticos del uso de la Inteligencia Artifical. El escritor estadounidense describe una sociedad distópica y en guerra contra las computadoras - algo parecido a lo que vemos en Terminator o en Matrix -, el cual parece ser inevitable.

Para Yudkowsky, a este ritmo de desarrollo, no faltan muchos años para que las máquinas adquieran una inteligencia divina, muy rápida y ambiciosa que los humanos no seremos capaces de contener o frenar. "No se imaginen un cerebro humano encerrado en una caja. Intenten imaginar un enfrentamiento contra una civilización alienígena capaz de pensar mil veces más rápido que nosotros", advirtió el escritor.

Sin embargo, para el investigador todavía queda un atisbo de esperanza que requiere que la humanidad reaccione. Recientemente, Yudkowsky publicó un artículo de opinión en la revista TIME en la que aconseja "apagar los granjas de computadoras donde las IA's crecen y se entrenan", además de atisbar un posible conflicto armado en el que tengamos que "bombardear los centros de data; incluso con un intercambio nuclear".

Un presente más realista: los problemas actuales de la IA

Más allá del futuro distópico que plantea Yudkowsky, otros expertos citados en el artículo de The Guardian, como Brian Merchant, escritor, y Molly Crabapple, artista y escritora, plantean una problemática más terrenal. Lejos de la guerra con las máquinas, los expertos traen a cuento las problemáticas actuales de la utilización de IA's tales como la desestabilización laboral, la ética y el calentamiento global.

molly crabbaple.jpg Molly Crabapple apunta directamente al calentamiento global como el mayor problema del desarrollo de la tecnología. Wikipedia Creative Commons

"Hay muchos datacentres que succionan el agua, la electricidad y los metales preciosos de la tierra, calentando el planeta. ¿Por qué prendemos fuego nuestro planeta? ¿Por qué perdemos toda nuestra autonomía y privacidad solo para hacer más ricas a unas pocas personas?", planteó Crabapple en el artículo.

Por su parte, Merchant cree que "hay una manera de rechazar ciertas partes de la tecnología sin parecer estúpidos". La crítica entonces se dirige más al uso y el aprovechamiento de la tecnología actual.

Problemáticas como las fakenews, los deepfakes, los límites de la privacidad, la dependencia tecnológica, el entrenamiento y ética de las IA's y el calentamiento global son actuales y precisan de un debate interdisciplinario. En la actualidad, esos desafíos son más reales que una batalla entre Sarah O'connor y Terminator.