El mundo en ebullición: el calentamiento global el tema que debate el mundo

Recibo una llamada de España que me dice: “Hace 38 grados”. Otra de Miami y mencionan lo mismo. Inicialmente, no me parecía alarmante escuchar sobre las altas temperaturas que, en el hemisferio norte, se alcanzan durante el verano. Sin embargo, si lo fue cuando mencionaron que la misma estaba medida en el agua del mar y, en ambos casos, representaba un récord…