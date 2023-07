Un joven contrató a El Gigoló para su cumpleaños y le pagó en dólares: ¿cuánto le cobró?

"Para contratarlo tuvimos que juntarnos en un punto medio, fuimos con unos amigos y nos invitó unas copitas de champagne mientras hablábamos de números", explicó el joven.



Además, compartió que Bazterrica pidió champagne Möet para tomar "all the night": "Fue una fiesta top, mucho level. Hizo dj, cantamos el feliz cumple, tomamos champagne, bailamos 'all the night' y cerramos con una tanda de penales", agregó.

Cuánto cobra el Gigoló

Por último, el usuario que negoció con el Gigoló para contratarlo, reveló cuánto tuvieron que pagarle al mediático para que acceda a la fiesta de cumpleaños.

"Cerramos en 100 dólares la hora y se quedó tres horas", señaló.