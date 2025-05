Verónica Ojeda aseguró que Dieguito Maradona admira a Javier Milei: "Quiere conocerlo"

En esa misma entrevista, Ojeda adelantó que brindará un nuevo testimonio en la causa judicial: “ Vamos a tener que volver a declarar desde cero en el nuevo juicio: prepárense porque voy a contar muchas cosas. Me voy a anotar lo que voy a decir. Yo vi las cámaras pero pensé que eran del juzgado, no les presté atención. Hoy, estoy un poco más aliviada por todo lo sucedido ”.

maradona.jpg Diego Maradona fue un ferviente defensor de líderes de izquierda como Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales.

Con la mirada puesta en la reapertura del juicio, Ojeda afirmó: “Será tremendo tener que volver a ver a Leopoldo Luque (médico de cabecera), Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Lo voy a hacer porque se lo debo a mi hijo. No quiero que Dieguito sufra por lo que está hoy pasando. Que hablen mal de mí, no pasa nada, no me afecta. Hago todo lo necesario por el bien de Dieguito Fernando”.

Por otra parte, se refirió a lo que consideró una traición por parte del Poder Judicial, a partir del descubrimiento de que su imagen había sido usada en un documental: “Mi imagen estaba en el tráiler de la señora jueza, es increíble. Yo confiaba en ella, me parecía derecha, justa, aunque hacía preguntas muy duras. Cuando vi las pruebas del documental que se estaba haciendo no lo podía creer”.

Y concluyó con una acusación directa: “La jueza decía que ella no estaba involucrada y de repente desapareció, ni nos avisó. Quisieron seguir lucrando con Maradona, después de muerto”.

La declaración sobre el fanatismo de Dieguito por Milei, su deseo de conocer al presidente y su simpatía por símbolos como la motosierra, marca un giro inesperado en la historia pública de la familia Maradona. Mientras el legado de Diego se asocia al compromiso con causas populares, su hijo menor muestra hoy un entusiasmo por un modelo político completamente opuesto.