La dura reacción de Jana Maradona tras la nulidad del juicio: "Tengo bronca, los odio"

Verónica Ojeda se confesó en el móvil con Intrusos (América TV): “Es muy doloroso, nosotros vinimos acá a pedir justicia y resulta que terminó en un escándalo por una jueza , aparte de ser un papelón no le importó nada el juicio. Le importó el show mediático, el show de las cámaras. La verdad que no logro entender cómo una persona prestigiosa, con un apellido tan fuerte, con una carrera tan buena, hace este escándalo; la verdad que no logro entenderlo”.

“No tenemos fechas, no sabemos dónde se va a hacer el juicio, todavía no se sabe nada, veremos cómo sigue todo”. Lejos de dar el tema por terminado, aseguró que le parece correcto comenzar desde el principio: “Aunque los otros jueces no tengan nada que ver, lamentablemente ya está todo manchado, todo tóxico, hay que hacer algo limpio, correcto, serio. Es un juicio que lo está viendo el mundo entero, a mí me llaman de todas partes del mundo donde ha vivido Diego, todo el mundo está hablando de nosotros. Es una vergüenza y sé que tenemos que declarar de cero y si tengo que hacerlo mil veces más lo voy a hacer. Quiero justicia para que el día de mañana Dieguito pueda estar en paz, pueda vivir tranquilo“. agregó.

Además, contó cómo es su vínculo con las hijas del Diez: “Hablé con todas, están todas acá. Estuve hablando con Dalma, con Gianinna, con Jana, están muy mal, se sienten defraudadas, qué te puedo decir, es una locura lo que está pasando, es la primera vez en la historia que sucede esto en Argentina, la verdad que es una locura".