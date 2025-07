Villa Lugano: vecinos llevan más de dos semanas sin agua y cortaron la Ricchieri en reclamo

" No era que si sacaban los subsidios íbamos a tener mejor servicio? ", se preguntó con indignación una de las vecinas que participó del corte. En diálogo con C5N, los manifestantes aseguraron que "los bidones que nos dan son marrones, no sirven ni para bañarse ni para tomar" .

Una vecina de edad avanzada explicó que vive en un piso alto y lleva dos semanas sin una gota. "Para cocinar tenemos que comprar agua o mandar a lavar al lavadero", sostuvo.

El área más afectada va desde Santander y Larrazábal, en un radio de 10 cuadras, donde los vecinos ya hicieron múltiples reclamos. “Nos toman el reclamo y se llevan el certificado, pero nos dejaron los tanques secos. Quienes vivimos en pisos altos no tenemos nada de presión”, explicaron.

“No te podés duchar, no funciona el lavarropas, ni siquiera podés tirar la cadena del baño”, detalló un hombre que, además, dijo que paga más por agua embotellada que por la factura de AySA, que ronda los 30 mil pesos. “La gente tiene vergüenza de cortar la autopista, pero llegamos de laburar y no tenemos agua. No se puede vivir así”, concluyeron.