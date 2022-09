La Biblia, no solo un best seller, sino todo el rating

En el Antiguo Testamento el libro del Génesis, que va desde la creación del mundo y de Adan y Eva hasta la muerte del patriarca José en Egipto ocupa sólo 60 paginas, lo que en términos de tiempo televisivo es mucho más metraje, ya que la telenovela de los mismos creadores de “Moisés y los 10 mandamientos”y “Jezabel”, Edar Mirando y Arne Manente, consta de 220 episodios de una hora de duración. A John Huston, cuando dirigió su fallida comercialmente pero brillante “La Biblia” (“The Bible… in the Begining”, 1966) le llevó 3 horas contar una versión abreviada del Génesis, que culminaba con el sacrificio del hijo de Abraham en las ruinas de Sodoma y Gomorra. Huston, que era ateo, no solo interpretaba a Noé sino también la voz de Dios. En cambio en “Génesis”, que es entretenida y espectacular -lo que explica su promedio de cerca de 16 puntos de rating- no sólo hay insensatas interpretaciones modernas en diálogos de sus personajes antediluvianos, sino que a veces cae en errores fácticos como mostrar escenas de lluvia antes de Noé, cuando claramente los textos aseguran que antes del diluvio no llovía, sino que solo surgía rocío desde la tierra.