La Ciudad sumó un nuevo helipuerto nocturno para fortalecer el SAME aéreo

Uno de los helicópteros sanitarios del SAME, equipado para operativos nocturnos, en la nueva base aérea de Parque Patricios. El servicio permite realizar traslados y atenciones de emergencia las 24 horas.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo helipuerto nocturno en Parque Patricios para reforzar el servicio aéreo del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) . La plataforma está ubicada en la base operativa central, en el cruce de Amancio Alcorta y Monasterio, y permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias que ocurran durante la noche.

“Uno de los compromisos que habíamos asumido en campaña era tener un SAME operativo nocturno, y lo hemos cumplido. No hay muchas ciudades en el mundo que cuenten con helicópteros de emergencia funcionando las 24 horas, y la nuestra lo tiene”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la supervisión de las obras de balizamiento. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el titular del SAME, Alberto Crescenti.