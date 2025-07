"The Paper": la serie derivada de la versión estadounidense de "The Office" confirmó su fecha de estreno

Greg Daniels, quien desarrolló The Office para la televisión estadounidense, cocreó la serie con Michael Koman.

La serie en clave de falso documental The Paper ya tiene fecha de estreno oficialmente. El programa, que sirve como continuación de The Office, estrenará sus primeros cuatro episodios el 4 de septiembre, seguidos de dos nuevos episodios cada jueves hasta el 25 de septiembre. Será en la plataforma de streaming estadounidense Peacock (todavía no hay confirmación de a través de que plataforma podrá verse en nuestra región).