Mercurio retrógrado en el signo de Virgo

Sepas o no de astrología, de los dos temas que más habla la gente por lo general es de planetas retrógrados y los eclipses. Esto genera bastante desconcierto y confusión, dado que muchos asumen que por estar un planeta retrógrado, todo se arruina y hay que dejar de hacer nuestra vida habitual. Esto no es cierto. Toda tu vida viviste estos períodos sin tener la más mínima idea al respecto, y acá estás. No te sucedió nada tan terrible, no se vino el mundo abajo. Casi todos los planetas retrogradan (algunos durante seis meses al año), entonces ¿vas a frenar tu vida por medio año? Claramente no.

Es una gran oportunidad para hacer introspección, ponerle un freno al día a día, mantener la cabeza flexible, mirar hacia atrás. No va a pasar absolutamente nada malo, solo hay que tener en cuenta algunas cosas. No es cuestión de mensajear a un ex y echarle la culpa a Mercurio retrógrado. Nuestros actos y decisiones siempre son responsabilidad propia.

También se puede aprovechar para retomar viejas actividades o planes que habían quedado atrás, revisarlos para ver cómo se pueden actualizar. Hay que tener armado un plan B para cada actividad que se arme, armar un backup de aparatos electrónicos previamente a estas fechas porque la tecnología suele fallar, revisar bien lo que se manda o se firma, no descuidarse con la información que damos, ni perderse en el chusmerío porque puede jugarte en contra.

Respecto a lo interno, los invito a hacer la siguiente reflexión: no hay nada más fuerte para todos nosotros que la nostalgia. En los recuerdos es que podemos experimentar y volver a vivir lo ya acontecido, algunas cosas son reales de eso, otras no tanto. Tenemos la tendencia a romantizar el pasado, a quedarnos por lo que creemos que estuvo pero quizás ya no está, a mirar con ojitos un montón de situaciones que verdaderamente no están tan piolas pero bueno, quizás la cabeza nos hace un favor al hacernos olvidar de algunos detalles.

El asunto de revivir esa nostalgia es que se genera un desdoblamiento, porque dejamos de vivir el mundo en tiempo presente. Eso es lo que no permite avanzar, lo que evade, porque la realidad se vuelve demasiado, donde rellenamos cada vez más esos recuerdos con espacios en blanco que sabemos que no son de esa manera. Pero también es la seguridad de volver a ver una película que ya sabemos cómo termina, en vez de aventurarse a lo que podría llegar a suceder en la incertidumbre de lo que se viene.

En este cierre de mes es que de alguna manera recapitulamos lo acontecido en este último semestre. Es un momento de cierres que le dan lugar a la apertura del inicio, el umbral que cruza un bebé cuando está saliendo al mundo, dejamos de lado ese desdoblamiento para empezar a habitar con acciones y movimiento lo que se viene luego en los próximos eclipses. Pero para empezar a leer un nuevo libro, hay que terminar el anterior. Hay que dejar de querer buscar ese libro que ya está tan roto de tocarlo, manosearlo y llorar sobre él. Quedarse en una situación pasiva es tenerle miedo a tus propios actos, a tu propia vida, es preferir vivir dormido y anestesiado un lugar que te tiene a salvo, pero que no es real. Hay que tener ganas de leer nuevas historias. Que no todos los llantos son malos. Algunos son de nacimientos y la llegada a nuevas vidas.