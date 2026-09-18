El vino argentino hace tiempo dejó de competir solamente por precio y volumen para construir también un lugar entre los productos de lujo. En la cima de esa transformación aparece un universo cada vez más sofisticado de etiquetas que superan los $100.000 y, en algunos casos, multiplican varias veces esa cifra.
Vinos premium: las etiquetas que superan los $100.000 y redefinen el lujo argentino
El segmento más exclusivo del vino en la Argentina eleva cada vez más la vara. Ediciones limitadas, viñedos excepcionales, largas crianzas y bodegas de prestigio impulsan etiquetas Premium que valen la pena descubrir. Cuáles son y qué hay detrás de ellas.
Son vinos de partidas reducidas, provenientes de parcelas seleccionadas y con procesos de elaboración especialmente cuidados, que apuntan tanto al consumidor dispuesto a darse un gusto como a coleccionistas y conocedores. Un recorrido por algunos bares y restaurantes para descubrir las botellas más exclusivas del mercado.
L’ATELIER BISTRÓ
En L’Atelier Bistró, la propuesta de vinos ocupa un lugar central, con más de 150 etiquetas nacionales e internacionales entre blancos, rosados y tintos. La cava, ubicada en el entrepiso y renovada periódicamente con nuevas bodegas y terruños, reúne también opciones de alta gama que superan los $100.000 por botella y permiten recorrer distintos estilos y regiones: desde Anaia Disruptivo Pinot Noir ($105.000) y Catena Zapata BOC Cabernet ($115.000) hasta Pulenta Gran Cabernet Franc ($127.000), Catena Zapata Malbec Argentino ($133.200), Chacra 55 Pinot Noir ($211.800), Familia Deicas Cru d’Excepcion Merlot ($212.900) y El Porvenir Family Icon ($242.000). Entre las etiquetas de mayor valor aparecen además Estiba Reserva Catena Zapata 2017 ($621.500), Alta Vista Alto 2009 ($190.000) y Yacuil ($205.700). La experiencia se puede completar con degustaciones guiadas o con el menú de cinco pasos con maridaje de L’Atelier, donde cada plato de la cocina de inspiración francesa de Verónica Morello y Charly Forbes se acompaña con una etiqueta elegida especialmente.
Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.
CHIZZA
La carta de vinos de Chizza, en Los Cardales, reúne una selección de etiquetas de alta gama, con botellas que superan los $100.000 y alcanzan los $990.000. Entre los Malbec se encuentra Cobos 2013, la etiqueta de mayor precio de la cava ($990.000), junto con Montes Alpha M, de Chile ($425.000); Bramare Marchiori Vineyard ($395.000) y Achaval Ferrer Finca Mirador ($260.000). La propuesta también incluye Don Melchor, de Chile ($330.000) entre los Cabernet Sauvignon, y Montes Folly Syrah 2020 ($240.000). Para quienes prefieren Merlot, aparecen Achaval Ferrer Singular 2019 y Pulenta Estate Gran Merlot (ambos a $190.000), mientras que entre los Pinot Noir se destaca Chacra 55 ($202.500). La selección de blancos incluye Filos by Luigi Bosca, un Chardonnay ($160.000), y entre los cortes se encuentran Palma Carola Red Blend by Pulenta ($250.000) y Pionero 2016, de Bemberg Estate Wines ($225.000). La cava cuenta con más de 150 etiquetas, entre bodegas argentinas y referencias internacionales, y acompaña una propuesta gastronómica mediterránea basada en pescados, mariscos, pastas artesanales y carnes.
Dirección: Alsina 120, Los Cardales.
HIERRO
En Hierro, la Casa de Fuegos, el vino acompaña el recorrido por una propuesta centrada en carnes maduradas al vacío, fuegos y productos argentinos, con más de 70 etiquetas nacionales entre sus sedes de Palermo y Nordelta. La carta reúne distintas cepas y perfiles, desde malbec y cabernet sauvignon hasta pinot noir, cabernet franc, chardonnay y espumantes, y también ofrece opciones de alta gama que superan los $100.000 por botella. Entre ellas aparecen Catena Zapata Malbec ($140.000), Iscay de Bodega Trapiche, blend de Malbec y Cabernet Franc ($150.000), Yacochuya Rolland Malbec ($165.000), Val de Flores Malbec ($175.000), Pionero Blend ($225.000), River Malbec ($264.000) y Mundus Bacillus Terrae Malbec ($560.000). En Nordelta, la propuesta gana además un fuerte componente visual con una cava vidriada de grandes dimensiones, ubicada en el salón y exhibida como parte del espacio. Las etiquetas pueden acompañar cortes como ojo de bife, entraña o vacío y completar una experiencia donde el vino tiene un lugar propio dentro de la propuesta gastronómica.
Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.
GRANERO
En Granero, la cava a la vista ocupa un lugar central dentro de una propuesta que reúne etiquetas argentinas y opciones internacionales, con vinos de España y Champagne francés entre sus referencias. Para quienes buscan vinos de alta gama, se encuentran Veuve Clicquot Brut ($290 000), Marqués de Riscal Gran Reserva ($190 000), Catena Zapata Malbec Argentino ($120 000) y Gran Enemigo Single Vineyard 2021 ($105 000). También aparecen Felipe Rutini 2017 ($620 000), Felipe Rutini 2018 ($600 000) y Catena Zapata Estiba Reservada 2018 ($600 000). La selección permite recorrer distintos estilos para acompañar una carta donde se lucen carnes premium al grill, pastas caseras y productos de la huerta.
Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.
PORTE
En el barrio de Recoleta, PORTE reúne cocina de bistró, quesos, vinos y coctelería de autor en un espacio que invita al encuentro. La selección de vinos, curada por Florencia Álvarez, cuenta con etiquetas de distintas regiones y perfiles. Entre las destacadas, aparecen Otronia Malbec Orgánico, de Chubut -$152 000-; Paraíso 2021, de Luigi Bosca, -$210 000-; y Cordon Rouge Brut de G.H. Mumm, de Francia, -$125 000-. También se encuentran Dievole Chianti Classico 2022, de Italia, a -$110 000-; Tenuta Meraviglia Bolgheri Rosso 2021, -$140 000-; y Poggio Landi Brunello di Montalcino 2019, -$240.000-. Opciones de lujo que pueden acompañarse con las ostras frescas de Mar de Jade, el paté de pato con naranjitas, avellanas y pickles, o el queso Wellington, preparado con Vacheroleau, frutos secos y coulis de frambuesas.
Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.
SOMOS ASADO
En Somos Asado, la carta de vinos curada por el sommelier Gabriel Di Trapani recorre distintas regiones, cepas y estilos, en sintonía con la mirada actual sobre la parrilla del chef y dueño Gustavo Portela, con el horno de barro como eje de la propuesta. En el segmento más exclusivo aparece Chacra 55 Pinot Noir ($180.000), de Bodega Chacra, Río Negro, profundo, de textura sedosa y final terroso, pensado para carnes al fuego o preparaciones de cocción lenta, al que le sigue Aluvional Gualtallary Malbec ($133.100), de Bodega Zuccardi, Mendoza, muy expresivo y equilibrado, con notas a frutas negras y violetas, ideal para carnes al fuego y sabores concentrados. La propuesta gastronómica, por su parte, se corre de lo habitual y presenta platitos como los dumplings de mollejas con adobo picante y ponzu, los ravioles de asado con corazones de alcauciles o la coliflor asada con adobo de miso picante y crema de cajú. Entre las carnes aparecen el asado al horno de leña 100% orgánico de pastura, el T-Bone madurado en seco por más de 40 días o el osobuco entero de cocción larga, con papas e hinojos asados, pensado para compartir. El local cuenta con un amplio salón y un patio que funciona como pulmón verde, y se distingue por la atención cercana de sus dueños, Portela y su esposa, Verónica Krichmar.
Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.