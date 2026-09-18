Vinos premium: las etiquetas que superan los $100.000 y redefinen el lujo argentino

El vino argentino hace tiempo dejó de competir solamente por precio y volumen para construir también un lugar entre los productos de lujo. En la cima de esa transformación aparece un universo cada vez más sofisticado de etiquetas que superan los $100.000 y, en algunos casos, multiplican varias veces esa cifra.

Son vinos de partidas reducidas, provenientes de parcelas seleccionadas y con procesos de elaboración especialmente cuidados, que apuntan tanto al consumidor dispuesto a darse un gusto como a coleccionistas y conocedores. Un recorrido por algunos bares y restaurantes para descubrir las botellas más exclusivas del mercado.

En L’Atelier Bistró, la propuesta de vinos ocupa un lugar central, con más de 150 etiquetas nacionales e internacionales entre blancos, rosados y tintos. La cava, ubicada en el entrepiso y renovada periódicamente con nuevas bodegas y terruños, reúne también opciones de alta gama que superan los $100.000 por botella y permiten recorrer distintos estilos y regiones: desde Anaia Disruptivo Pinot Noir ($105.000) y Catena Zapata BOC Cabernet ($115.000) hasta Pulenta Gran Cabernet Franc ($127.000), Catena Zapata Malbec Argentino ($133.200), Chacra 55 Pinot Noir ($211.800), Familia Deicas Cru d’Excepcion Merlot ($212.900) y El Porvenir Family Icon ($242.000). Entre las etiquetas de mayor valor aparecen además Estiba Reserva Catena Zapata 2017 ($621.500), Alta Vista Alto 2009 ($190.000) y Yacuil ($205.700). La experiencia se puede completar con degustaciones guiadas o con el menú de cinco pasos con maridaje de L’Atelier, donde cada plato de la cocina de inspiración francesa de Verónica Morello y Charly Forbes se acompaña con una etiqueta elegida especialmente.

La carta de vinos de Chizza, en Los Cardales, reúne una selección de etiquetas de alta gama, con botellas que superan los $100.000 y alcanzan los $990.000. Entre los Malbec se encuentra Cobos 2013, la etiqueta de mayor precio de la cava ($990.000), junto con Montes Alpha M, de Chile ($425.000); Bramare Marchiori Vineyard ($395.000) y Achaval Ferrer Finca Mirador ($260.000). La propuesta también incluye Don Melchor, de Chile ($330.000) entre los Cabernet Sauvignon, y Montes Folly Syrah 2020 ($240.000). Para quienes prefieren Merlot, aparecen Achaval Ferrer Singular 2019 y Pulenta Estate Gran Merlot (ambos a $190.000), mientras que entre los Pinot Noir se destaca Chacra 55 ($202.500). La selección de blancos incluye Filos by Luigi Bosca, un Chardonnay ($160.000), y entre los cortes se encuentran Palma Carola Red Blend by Pulenta ($250.000) y Pionero 2016, de Bemberg Estate Wines ($225.000). La cava cuenta con más de 150 etiquetas, entre bodegas argentinas y referencias internacionales, y acompaña una propuesta gastronómica mediterránea basada en pescados, mariscos, pastas artesanales y carnes.

Dirección: Alsina 120, Los Cardales.

HIERRO

En Hierro, la Casa de Fuegos, el vino acompaña el recorrido por una propuesta centrada en carnes maduradas al vacío, fuegos y productos argentinos, con más de 70 etiquetas nacionales entre sus sedes de Palermo y Nordelta. La carta reúne distintas cepas y perfiles, desde malbec y cabernet sauvignon hasta pinot noir, cabernet franc, chardonnay y espumantes, y también ofrece opciones de alta gama que superan los $100.000 por botella. Entre ellas aparecen Catena Zapata Malbec ($140.000), Iscay de Bodega Trapiche, blend de Malbec y Cabernet Franc ($150.000), Yacochuya Rolland Malbec ($165.000), Val de Flores Malbec ($175.000), Pionero Blend ($225.000), River Malbec ($264.000) y Mundus Bacillus Terrae Malbec ($560.000). En Nordelta, la propuesta gana además un fuerte componente visual con una cava vidriada de grandes dimensiones, ubicada en el salón y exhibida como parte del espacio. Las etiquetas pueden acompañar cortes como ojo de bife, entraña o vacío y completar una experiencia donde el vino tiene un lugar propio dentro de la propuesta gastronómica.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

GRANERO

En Granero, la cava a la vista ocupa un lugar central dentro de una propuesta que reúne etiquetas argentinas y opciones internacionales, con vinos de España y Champagne francés entre sus referencias. Para quienes buscan vinos de alta gama, se encuentran Veuve Clicquot Brut ($290 000), Marqués de Riscal Gran Reserva ($190 000), Catena Zapata Malbec Argentino ($120 000) y Gran Enemigo Single Vineyard 2021 ($105 000). También aparecen Felipe Rutini 2017 ($620 000), Felipe Rutini 2018 ($600 000) y Catena Zapata Estiba Reservada 2018 ($600 000). La selección permite recorrer distintos estilos para acompañar una carta donde se lucen carnes premium al grill, pastas caseras y productos de la huerta.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

PORTE

En el barrio de Recoleta, PORTE reúne cocina de bistró, quesos, vinos y coctelería de autor en un espacio que invita al encuentro. La selección de vinos, curada por Florencia Álvarez, cuenta con etiquetas de distintas regiones y perfiles. Entre las destacadas, aparecen Otronia Malbec Orgánico, de Chubut -$152 000-; Paraíso 2021, de Luigi Bosca, -$210 000-; y Cordon Rouge Brut de G.H. Mumm, de Francia, -$125 000-. También se encuentran Dievole Chianti Classico 2022, de Italia, a -$110 000-; Tenuta Meraviglia Bolgheri Rosso 2021, -$140 000-; y Poggio Landi Brunello di Montalcino 2019, -$240.000-. Opciones de lujo que pueden acompañarse con las ostras frescas de Mar de Jade, el paté de pato con naranjitas, avellanas y pickles, o el queso Wellington, preparado con Vacheroleau, frutos secos y coulis de frambuesas.

Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta.

SOMOS ASADO

En Somos Asado, la carta de vinos curada por el sommelier Gabriel Di Trapani recorre distintas regiones, cepas y estilos, en sintonía con la mirada actual sobre la parrilla del chef y dueño Gustavo Portela, con el horno de barro como eje de la propuesta. En el segmento más exclusivo aparece Chacra 55 Pinot Noir ($180.000), de Bodega Chacra, Río Negro, profundo, de textura sedosa y final terroso, pensado para carnes al fuego o preparaciones de cocción lenta, al que le sigue Aluvional Gualtallary Malbec ($133.100), de Bodega Zuccardi, Mendoza, muy expresivo y equilibrado, con notas a frutas negras y violetas, ideal para carnes al fuego y sabores concentrados. La propuesta gastronómica, por su parte, se corre de lo habitual y presenta platitos como los dumplings de mollejas con adobo picante y ponzu, los ravioles de asado con corazones de alcauciles o la coliflor asada con adobo de miso picante y crema de cajú. Entre las carnes aparecen el asado al horno de leña 100% orgánico de pastura, el T-Bone madurado en seco por más de 40 días o el osobuco entero de cocción larga, con papas e hinojos asados, pensado para compartir. El local cuenta con un amplio salón y un patio que funciona como pulmón verde, y se distingue por la atención cercana de sus dueños, Portela y su esposa, Verónica Krichmar.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.