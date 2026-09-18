Ciberdefensa: cuatro empresas ofertaron hasta u$s3,89 millones por un sistema clave del Estado Mayor Conjunto

El Estado Mayor Conjunto abrió los sobres de una licitación para incorporar una plataforma SIEM destinada a detectar y gestionar ciberataques sobre las redes militares. Cuatro empresas presentaron ofertas por entre USD 3,3 millones y USD 3,89 millones. En paralelo, la mudanza del Comando Conjunto de Ciberdefensa mantiene capacidades críticas bajo un esquema de contingencia.

El SIEM es una tecnología utilizada para reunir y analizar alertas desde un mismo entorno, mitigar y neutralizar posibles ciberataques.

El miércoles pasado se procedió a la apertura de sobres de los interesados en proveer al Comando Conjunto de Ciberdefensa de una plataforma SIEM (Security Information and Event Management) para unificar alertas y gestionar eventos de intrusión digital en redes, sistemas de comunicaciones e infraestructura crítica de Defensa.

El EMCO resolvió adquirir un SIEM (Security Information and Event Management) centralizado, llave en mano y con alcance nacional mediante la Licitación Pública 18/2026.

Se trata de una tecnología utilizada para reunir y analizar alertas desde un mismo entorno, mitigar y neutralizar posibles ciberataques.

La modalidad llave en mano establece que la adquisición será tratada como una solución integral. El proveedor seleccionado deberá cumplir con las condiciones definidas en el pliego y entregar la plataforma preparada para su utilización.

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) a cargo del general de brigada Luis Guimpel es el organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMCO) cuya misión comprende las operaciones militares en el ciberespacio y el monitoreo de las redes vinculadas con la defensa nacional.

La existencia de esa unidad refleja el lugar que adquirieron los sistemas digitales dentro de las actividades militares. Las redes informáticas intervienen en las comunicaciones, la administración y el intercambio de información entre diferentes áreas y dependencias.

Así se encuentra el Área de Conectividad en el edificio del Instituto Geográfico Nacional, nuevo asiento del Comando Conjunto de Ciberdefensa.

Mudanza, obra civil y capacidades críticas bajo contingencia

Mientras esa licitación sigue su marcha administrativa, un obstáculo pone en jaque la capacidad efectiva de monitorear, correlacionar datos y responder ante ataques cibernéticos múltiples al denominado Instrumento Militar y al Ministerio de Defensa.

El Comando está en proceso de mudanza desde su antigua locación en Puerto Madero. El predio fue subastado y adquirido en 34 millones de dólares por el grupo Brito. La nueva instalación funcionará en edificios del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en Palermo.

La reubicación de la sede del CCCD desde Puerto Madero hacia el predio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se está ejecutando bajo un esquema de contingencia que degradó capacidades críticas de monitoreo y detección de ciberamenazas.

El Comando de Operaciones Conjuntas y sus comandos especializados dependientes, como el Comando de Defensa Aeroespacial, el Comando Conjunto Marítimo y el Comando Conjunto Antártico, quedaron expuestos sin monitoreo automatizado durante el traslado crítico.

El plazo de entrega de la obra de “refuncionalización” del edificio del Instituto Geográfico Nacional vence el 3 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución RESOL-2026-108-APN-EMCO#MD del 20 de julio de 2026, que firmó el titular del Estado Mayor Conjunto (EMCO), almirante Marcelo Dalle Nogare, por la que se otorgaban 75 días contados a partir de la fecha de notificación fehaciente por el EMCO de la respectiva orden de compra.

Fuentes al tanto de los trabajos para una “Solución integral de desmontaje, traslado y refuncionalización del centro de datos del CCCD” al IGN, correspondiente a la Licitación Pública N°72-0009-LPU26, que lleva adelante Servicios Críticos Tesla SRL por el contrato de $664 millones, señalan que la instalación de nodos, redes y sistemas de comunicaciones tendrá que esperar un tiempo prolongado, sin estimación precisa, dadas las demoras en la ejecución de la obra civil, como se aprecia en las imágenes recientes.

La difusión del estado de avance con fotos en redes sociales motivó una búsqueda del responsable de “la filtración” y hasta el extremo sugerido de pesquisar con intervención del área de inteligencia y la prohibición del uso de celulares dentro de la obra.

Se sabe que, a Tesla, empresa adjudicataria, le labraron al menos cinco actas por incumplimiento de plazos.

El apagado del SIEM y treinta días de inoperatividad acumulada

El plan de mudanza oficializado estableció la desconexión del SIEM, el motor heurístico central encargado de recibir y correlacionar en tiempo real los eventos de seguridad cibernética de toda la estructura de la Defensa.

El apagado se planificó en dos momentos (“saltos”) de traslado del SIEM con una ventana total de inoperatividad estimada de treinta días acumulados.

El proceso de reubicación ha provocado una degradación temporal crítica en la operatividad del SOC (Security Operations Center), el equipo humano de especialistas militares en seguridad informática junto con los procesos y la estrategia del CCCD responsable de la vigilancia, detección y respuesta ante incidentes y del SIEM (Security Information and Event Management), la plataforma tecnológica que recopila, centraliza, correlaciona y analiza los registros (logs) de la red militar para detectar amenazas de manera automática.

La infraestructura en los edificios N°2 y 15 del Instituto Geográfico Nacional no está acondicionada aún para recibir los nodos de conectividad a cargo de CPS Comunicaciones (Metrotel) y se mantiene el esquema de emergencia para prevenir intrusiones digitales con el establecimiento temporal de un segmento del SIEM del Comando de Ciberdefensa en el Centro de Datos del Ejército, Batallón de Comunicaciones 602 (B Com 602), ubicado en el Edificio Libertador.

A la segmentación del SIEM se sumó que entre el 6 y 7 de agosto se desactivaron y retiraron del edificio de Puerto Madero los equipos que sostenían los servicios de la Red WAN conjunta, internet y la central telefónica.

La reinstalación de estos equipos en el predio del IGN sigue pendiente a la espera del final de obra civil de Tesla.

La falta de operatividad de las plataformas automatizadas durante el proceso de mudanza forzó a establecer un procedimiento particular, por caso, un canal alternativo para reportar ciber incidentes: el correo electrónico institucional y las llamadas telefónicas mediante la red interna.

Analistas de seguridad y defensa advierten que este procedimiento precario contradice las medidas de seguridad de contrainteligencia previstas por el DNU Nº 941/2025 y la normativa del Ministerio de Defensa.

El procedimiento lleva a transmitir información sensible sobre ciberataques y vulnerabilidades por canales que no ofrecen las garantías necesarias para proteger información clasificada y secretos de Estado.