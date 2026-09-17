El dólar blue bajó por primera vez en siete ruedas y la brecha volvió a perforar el 3% + Agregar ámbito en









El paralelo cedió $5 hasta $1.555 para la venta, mientras el mayorista también retrocedió hasta $1.510. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo a 2,98% en una jornada de movimientos acotados.

El paralelo cerró en $1.555, mientras el mayorista terminó en $1.510.

El dólar blue cerró este jueves 17 de septiembre a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de $5 frente a la jornada anterior y registró así su primera caída en siete ruedas. De esta manera, el paralelo recortó parte del avance acumulado en las últimas jornadas, mientras el dólar mayorista también retrocedió y terminó en $1.510, luego de haber anotado en la rueda previa su mayor suba de septiembre.

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Así, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a perforar el 3% y quedó en 2,98%, en un mercado que continúa mostrando movimientos acotados tanto en el segmento informal como en el oficial. A su vez, la baja del mayorista se produjo en una jornada en la que volvió a predominar la oferta, mientras las expectativas cambiarias se mantuvieron contenidas.

En ese marco, el tipo de cambio oficial acumula un avance de apenas $1,50 en lo que va de septiembre y permanece más de 25% por debajo del techo de la banda, mientras los futuros ubican el dólar cerca de $1.600 para diciembre, en línea con la referencia incluida por el Gobierno en el Presupuesto 2027.

Al mismo tiempo, el mercado sigue de cerca la desaceleración de las compras del BCRA, en un momento del año en el que la oferta estacional del agro tiende a perder fuerza y gana relevancia el ingreso de divisas provenientes de energía, minería y colocaciones de deuda privada y provincial. Por su parte, el último REM proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre y $1.630 para diciembre, todavía lejos del techo de la banda, que avanzará hasta alrededor de $1.951,50 hacia fines de octubre.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 17 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.510 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 17 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.594,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 17 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.532,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 17 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 17 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.594,1, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 17 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.477, según Binance.