Los bonos en dólares anotan mayoría de subas y el riesgo país cae debajo de los 510 puntos en Wall Street + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos avanzan este jueves, a pesar de que la suba de tasas en EEUU plantea un escenario más desafiante para los emergentes. La renta variable argentina entra en terreno positivo.

Los activos argentinos registran mayoría de verdes en el exterior.

Los bonos argentinos en dólares operan con leves subas este jueves 17 y acompañan el rebote de Wall Street, pese al escenario más desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a subir las tasas de interés.

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Los títulos soberanos muestran avances leves en una jornada en la que mejora el clima financiero internacional. Si bien una política monetaria más restrictiva en EEUU suele ejercer presión sobre los activos emergentes al elevar el rendimiento de los bonos del Tesoro y encarecer el costo del financiamiento, los mercados muestran una recuperación tras la reacción inicial a la decisión de la Fed.

Así, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,3% de la mano del Global 2030 (0,3%), Bonar 2038 (0,3%) y el Bonar 2041 (0,3%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cede 0,4% a 508 puntos básicos.

A nivel internacional, los principales índices de Wall Street operan al alza, favorecidos por el retroceso del precio del petróleo y una moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

ADRs y S&P Merval Por otro lado, el S&P Merval sube 1,6% a 3.077.175,5700 puntos en pesos, mientras que medido en dólares se mantiene estable a 1.914,81 puntos. Las acciones más destacadas son las de Central Puerto (4,6%), Cresud (4%), Edenor (3,2%), BYMA (2,8%) y Transportadora de Gas del Norte (2,3%). En el otro extremo, Banco de Valores retrocede 0,2%.

En tanto, los ADRs que operan en Nueva York, también operan con ganancias de hasta 4,7%, liderado por Central Puerto, Cresud (3,9%), IRSA (3,4%) y Edenor (2,3%). En el plano local, los inversores también procesan nuevas señales sobre la economía argentina. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella mostró una mejora del 2,4% mensual en septiembre, luego del retroceso registrado en agosto. El mercado, además, continúa analizando las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana por el Gobierno, que contempla un crecimiento de la economía del 4% para el próximo año, junto con una inflación interanual del 18% hacia diciembre.