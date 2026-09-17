El Senado busca avanzar con reforma de biocombustibles y convertir en ley Inocencia Fiscal II

El Gobierno y sus aliados acercaron posiciones para una agenda en el Senado. Senado

Luego de la frustrada convocatoria de la semana pasada, el Senado podría avanzar -este jueves desde las 11- en una media sanción a la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes de bioetanol y biodiésel. Según pudo conocer Ámbito, el texto sufriría cambios para liberar cupos para las pymes no integradas de biodiésel en el caso de que haya alguna empresa de estas características que forme parte de un grupo económico. El Gobierno se entusiasma, además, con convertir en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.

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Este régimen, que logró media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra, permite que adhieran las personas humanas residentes fiscales en el país, sin topes para todos los contribuyentes, con un concepto más flexible de "discrepancia significativa" y con la imposibilidad de que se inscriba a funcionarios públicos. A su vez, se amplía a 15 días el plazo para rectificar la declaración jurada y se contempla una exención de multas, para que algunas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al IVA y adhieran al régimen simplificado.

La sesión intentará seguir aprobando pliegos judiciales que se sumarán a los 129 nombramientos ya concretados. Ingresarán tres: el de Alejandro Javier Catania, el de Juan Pedro Galván Greenway y el de Juan Manuel Mejuto. También se buscará avanzar con el traspaso a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires de una serie de competencias penales, como los delitos contra la libertad, contra el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y los viales. Otra de las responsabilidades más relevantes es que asumirá de forma exclusiva la competencia de juzgar los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como las de los menores de 14 años.

Victoria Villarruel volverá a presidir una sesión en el Senado. Senado El temario también incluye la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, con fondos del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, la aprobación de doce pliegos diplomáticos y el reconocimiento como héroes nacionales al general Manuel Eduardo Arias, al almirante Guillermo Brown y al exgobernador de Santa Fe Estanislao López.

Inocencia Fiscal II: claves del proyecto Las principales características del proyecto de Inocencia Fiscal II son:

Sólo pueden adherir las personas humanas residentes fiscales en el país durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada.

durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada. Se eliminaron los topes a los contribuyentes para ingresar. En el anterior régimen, se establecían como límites ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.

En el anterior régimen, se establecían como límites ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Funcionarios pueden ingresar a la simplificación de declaración jurada del impuesto a las Ganancias pero fueron excluídos de la posibilidad del blanqueo.

pueden ingresar a la simplificación de declaración jurada del impuesto a las Ganancias pero fueron excluídos de la posibilidad del blanqueo. Se flexibiliza el concepto de " discrepancia significativa ", que se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%, con un piso de $ 5.000.000.

", que se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%, con un piso de $ 5.000.000. Se contempla una exención de multas , para que algunas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al IVA y adhieran al régimen simplificado.

, para que algunas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al IVA y adhieran al régimen simplificado. Se amplía la ventana para rectificar la declaración jurada hasta los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la determinación de oficio. Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640 de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación. La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 3% de las no integradas. Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.

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