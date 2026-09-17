Las reservas del BCRA cayeron u$s184 millones y tocaron mínimos de septiembre

La autoridad monetaria mantuvo compras débiles en el MLC. Esto se da en un contexto de menor flujo de divisas y mayor demanda de títulos en pesos de corto plazo.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas tuvieron la mayor caída diaria del mes pese al aporte positivo del oro.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) cayeron en u$s184 millones este jueves 17 de septiembre y tocaron su nivel más bajo en lo que va de septiembre. La autoridad monetaria mantuvo un acotado ritmo de compras, que refleja el menor flujo estacional de divisas.

La entidad que dirige Santiago Bausili informó que las reservas retrocedieron hasta los u$s49.816 millones . Se trató del valor mínimo desde el 31 de agosto, aunque vale aclarar que en todos los fin de mes el stock suele mermar fuerte por movimientos bancarios.

Mientras tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) la compra neta fue de apenas u$s9 millones . Por ende, el saldo acumulado del mes se elevó a u$s213 millones y el de 2026 avanzó a u$s14.262 millones.

El promedio diario de acumulación de reservas en el MLC se ubica en torno a los u$s10 millones, por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

El dólar mayorista cerró a $1.510 , $3,5 debajo del cierre del martes. De esta manera, operó a 25,9% del límite superi or de la banda, que durante la jornada se ubica en $1.902,19.

A nivel minorista, el dólar avanzó hasta $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.532,508.

Entre los dólares paralelos, el blue bajó a $1.555 para la venta. Por su parte, el dólar MEP opera en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.596,52.

La cotización oficial venía de anotar su mayor suba del mes. Aun así, la estabilidad cambiaria sigue siendo una prioridad para el Gobierno.

En el Presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo plasmó un tipo de cambio proyectado de $1.600 para diciembre de este año, y uno de $1.847,60 hacia fines del próximo, lo cual implicaría un avance nominal de aproximadamente 15,5%.

El movimiento previsto para el tipo de cambio quedaría así por debajo de la inflación proyectada por el propio Gobierno. El Presupuesto estima una variación interanual de los precios del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para diciembre de 2027, junto con un crecimiento de la economía del 4% durante el próximo año.