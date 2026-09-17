Javier Milei debate el Presupuesto 2027 en "cámara lenta" para negociar votos con los gobernadores

La Libertad Avanza abre una ventana de negociación por fondos con las provincias para blindar la agenda legislativa del Presidente en el Congreso.

El proyecto del Presupuesto 2027 comenzaría a ser debatido en comisión recién el 7 de octubre, en cámara lenta, dentro de tres semanas. Una ventana de tiempo que La Libertad Avanza usará en el Congreso para negociar votos con los gobernadores con el objetivo de blindar la agenda legislativa de Javier Milei antes de la finalización del periodo ordinario de sesiones de cara al año electoral.

Las iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo se encuentran empantanadas . Tras la doble derrota en el Senado por la ley de extranjerización de tierra y de manejo del fuego, la oposición se impuso en Diputados para emplazar el tratamiento en comisiones de la problemática de la morosidad familiar y también de una prórroga de la emergencia en discapacidad.

La mala racha de LLA se extendió con la imposibilidad de firmar dictamen del proyecto del súper RIGI y la exclusión del temario de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina este jueves en el Senado, mientras que tambalea la denominada ley de Inocencia Fiscal II para que los ahorristas cumplan el ruego de Luis Caputo de depositar los dólares del colchón en el sistema financiero. Tampoco tuvo éxito el Gobierno este martes para eliminar las PASO en el frustrado debut del debate de la reforma electoral en una comisión del Senado que ni siquiera logró quórum formal para tratar el tema.

La campaña electoral está a la vuelta de la esquina en las provincias donde la mayoría de los gobernadores tiene previsto desdoblar, y adelantar, los comicios para no quedar atados a la suerte electoral de Javier Milei. Una estrategia que tiene al Congreso como su caja de resonancia donde los mandatarios comienzan a desplegar su propio juego político. Aliados tradicionales del oficialismo como Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passlacqua (Misiones) armaron sus propias bancadas .

El tucumano Osvaldo Jaldo levantó la guardia y avisó que no acompañará la eliminación de las PASO mientras la Casa Rosada le plantaba a Lisandro Catalán como candidato a gobernador en su provincia. El gobernador norteño cuenta con tres diputados y con dos senadoras nacionales que responden a su espacio político, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El catamarqueño Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas más afines a Milei, también hace trascender sus dudas . "Estamos muy verdes para tomar una decisión. No sabemos cómo se va a tratar ni que van a proponer sobre la reforma política. El gobernador nunca estuvo a favor de las PASO pero no descartamos que cierre una postura en común junto al resto del peronismo", explicaron cerca del mandatario desde Catamarca ante la consulta de Ámbito .

El Presupuesto 2027 aparece así en el horizonte de la Casa Rosada como un salvavidas para romper una dinámica cada vez más adversa en el Congreso. Por eso la mesa política que conduce Karina Milei, y donde se sientan Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Patricia Bulrich, jefa de bloque en el Senado, resolvió un tratamiento en cámara lenta del Presupuesto con el objetivo de atar el reparto de partidas a las provincias al apoyo de los gobernadores a la agenda legislativa de Milei.

El trámite en el Congreso

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados cerca de la medianoche del martes y será girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch. Ni Milei ni Luis Caputo irán a defender la iniciativa. El Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, justamente el interlocutor que tiene la mayoría de los mandatarios provinciales en el Palacio de Hacienda, será el encargado de brindar detalles sobre el esquema de ingresos y egresos de la Nación para el 2027.

El proyecto presentado por el Gobierno contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre. Entre las obras más importantes figuran el Acueducto Vipos, en Tucumán, con $25.113 millones previstos para 2027, y la autovía de la Ruta Nacional 9 en Santiago del Estero, con $18.097 millones. También aparecen proyectos viales y de saneamiento en Chaco, Corrientes, Chubut, Santa Fe, Misiones y Tierra del Fuego. En total, las obras con incidencia en ejercicios futuros alcanzan $1,36 billones, aunque para 2027 se prevé ejecutar unos $156.576 millones.

En ese contexto, y casi en paralelo al ingreso del Presupuesto 2027 a Diputados, el Gobierno nacional desnuda sus urgencias. Diego Santilli anunció la convocatoria de siete gobernadores con quienes se reunirá en las próximas 24 horas. El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, recibió este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jueves por la mañana junto al ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Y pasado el mediodía, será el turno del gobernador Leandro Zdero (Chaco) y de Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Más ajuste a la discapacidad en el Presupuesto

En materia discapacidad, la iniciativa contempla cambios fuertes. El más relevante apunta a la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese sentido fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en 70% de la jubilación mínima y establece que será incompatible con un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o simplificado.

Por otro lado, contempla cambios en el esquema del nomenclador. Los valores dejarán de ser universales y cada ente obligado deberá determinarlos. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el INDEC.

Finalmente, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. El primero afecta directamente a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Elimina también la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.