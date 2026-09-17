Presupuesto 2027 y gasto tributario: cuáles son las nuevas exenciones y quiénes no pagarán impuestos

Es el 3,67% del PBI del año entrante, que es una proporción similar a las de 2026. El principal régimen del Gobierno para atraer inversiones no tiene imputación todavía porque está en "etapas iniciales".

El Fondo Monetario Internacional ( FMI) le había sugerido hace unos meses al Gobierno en un documento reducir el denominado gasto tributario para, de ese modo, asegurar un ingreso más para el fisco. Se trata de exenciones al pago de impuestos que benefician a algunas personas, empresas o sectores económicos. Pero al menos el próximo año Javier Milei no le va a hacer caso, según muestra el Presupuesto 2027.

De acuerdo con el texto remitido al Congreso, el Gobierno dejará de cobrar tributos por un total de $ 51,9 billones, que equivalen al 3,67% del PBI, un número similar a este año. Es decir, la propuesta del Fondo por ahora está absolutamente descartada, entre ellas, la de eliminar el monotributo.

Según indica el Presupuesto 2027 , un total de $45,7 billones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $6,2 billones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica . La idea que hay detrás de estos programas es que lo que se deja de cobrar por un lado se puede recuperar parcialmente por otro al generar mayor actividad económica en su entorno geográfico. Se puede suponer que las personas empleadas en algún proyecto relacionado con Vaca Muerta cobran salarios y consumen en Neuquén, lo que hace que los comercios y empresas de la región tengan mas actividad y paguen impuestos.

De hecho, el texto del Presupuesto incluye en el articulo 67 un nuevo programa anunciado hace dos semanas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para eximir de impuestos a las empresas que liciten el mantenimiento de rutas y caminos nacionales. Aunque lo condiciona a que las provincias también apliquen exenciones en los tributos provinciales.

De acuerdo con los datos oficiales, al analizar el gasto tributario por régimen de promoción, el principal es el que beneficia a las pymes con la posibilidad de tomar a cuenta el 100% del Impuesto al Cheque a cuenta del Impuesto a las Ganancias, con $2,48 billones ; seguido por el régimen para Tierra del Fuego , por $1,8 billones; y el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con $842.556 millones.

Sin RIGI en las cuentas del Presupuesto 2027

Un dato a tener en cuenta es que mientras el Ministerio de Economía anuncia por semana uno o dos nuevos proyectos para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el presupuesto no figura el gasto asociado a esos proyectos.

El texto enviado al Congreso explica esto: "En el caso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dado que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación (inversión), por lo tanto, el gasto tributario asociado al régimen podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos". Dicho de otro modo, como todavía no empezó a llegar el dinero de esas inversiones, todavía no se puede imputar el gasto asociado.

Cuánto se deja de pagar según cada impuesto

El Presupuesto 2027 señala que el Impuesto al Valor Agregado soporta el 36,3% de los Gastos Tributarios con un monto de $18.8 billones, equivalente a 1,33% del PBI.

"En particular, el 92,5% tiene origen en las exenciones y alícuotas reducidas -establecidas en la ley del tributo- y el resto, $1,4 billones millones, en los beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica", precisa el texto.

Por otro lado, por el Impuesto a las Ganancias se dejarán de cobrar $9,2 billones, que equivalen a 0,65% del PBI proyectado para 2027.

En tanto, el Monotributo representa un gasto de $15 billones, que equivalen al 1,07% del PBI, detalla el texto de la norma. El FMI sugiere que los monotributistas paguen de una manera similar a lo que lo hacen los autónomos en Ganancias. Hoy el régimen es un último recurso para que trabajadores tengan algo de formalidad con obra social y un aporte jubilatorio en un contexto en que se destruye empleo de calidad.

Por otro lado, el Presupuesto dice que "en los impuestos que gravan a los combustibles la mayor parte de dichos Gastos tiene origen en la diferencia entre las sumas fijas aplicadas sobre las ventas de naftas y de gasoil y en la exención que rige para los combustibles utilizados en la zona sur del país".

La estimación es que se dejan de pagar por esa vía $4,5 billones, equivalentes a 0,32% del PBI. En tanto, en materia de Contribuciones a la Seguridad Social, el gasto tributario fijado para 2027 será de $3,2 billones, equivalentes a 0,23% del PBI. El componente más destacable corresponde a la reducción de las Contribuciones Patronales por zona geográfica, beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en el IVA afecta la recaudación de este impuesto.