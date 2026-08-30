Salarios, uno por uno: qué trabajadores cobrarán aumentos en septiembre de 2026

Varios gremios aplicarán nuevas escalas, bonos y gratificaciones extraordinarias. Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo muestran que los salarios de convenio todavía corren por detrás de la inflación, aunque con fuertes diferencias entre sectores.

Los salarios continúan mostrando dificultades para recuperar poder adquisitivo , y esa dinámica también empieza a reflejarse en la forma en que se negocian las paritarias. En los últimos acuerdos, ganaron protagonismo los bonos, gratificaciones extraordinarias y sumas no remunerativas, con pagos que en algunos sectores llegan hasta los $300.000 y que buscan reforzar los ingresos en el corto plazo.

Según el informe “Panorama mensual del trabajo registrado” , elaborado por la Secretaría de Trabajo sobre la base de información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), convenios colectivos e INDEC, en mayo de 2026 —último dato disponible— el salario real promedio del empleo privado registrado cayó 2,4% interanual , mientras que la remuneración promedio pactada en los principales convenios colectivos retrocedió 5,2% en términos reales .

La evolución, sin embargo, fue muy dispar entre actividades. De los convenios relevados, 17 registraron caídas del salario real . Los metalúrgicos encabezaron las pérdidas, con un retroceso del 10,9%, seguidos por textiles (-10,7%), comercio (-10,5%), calzado (-9,8%) y seguridad privada (-9,3%). En el otro extremo, encargados de edificios (+4,2%) y camioneros (+3,2%) consiguieron mejoras reales.

Otra de las particularidades de las negociaciones actuales es la duración de los acuerdos que continúan siendo de tres meses, con algunas excepciones. Algunos gremios, además, comenzaron a utilizar mecanismos vinculados directamente con la evolución de los precios: a los bancarios se les sumaron los químicos con aumentos semestrales por inflación, mientras que los aceiteros tomaron como referencia las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) para definir la pauta de todo 2026.

En paralelo, en las últimas horas trascendió la posibilidad de que el Gobierno avance con un salario mínimo garantizado de $1 millón en los convenios colectivos de trabajo. Con revisiones que continúan siendo frecuentes y un mayor peso de bonos y sumas extraordinarias, los próximos meses mostrarán si los acuerdos permiten comenzar a revertir la pérdida de poder adquisitivo que todavía reflejan los últimos datos oficiales .

A continuación, los salarios con incrementos confirmados, a cobrar en septiembre:

Sanidad

Los trabajadores de Sanidad alcanzados por los nuevos acuerdos de FATSA cobran desde agosto un aumento del 9,05% sobre los salarios vigentes en abril de 2026. La recomposición alcanza tanto a los empleados de la industria farmacéutica (CCT 42/89) como de droguerías (CCT 120/75) y también actualiza distintos adicionales. Además, se acordó un pago extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad, que se abonará en septiembre, y las partes volverán a reunirse en noviembre para revisar los salarios.

Farmacéuticos

Los farmacéuticos y bioquímicos alcanzados por el acuerdo del SAFyB tuvieron una actualización salarial para el trimestre abril-junio de 2026. El salario básico para directores de farmacias, droguerías y laboratorios pasó de $3.444.000 en abril a $3.624.000 en junio, a lo que se suman adicionales de convenio que pueden elevar los ingresos alrededor de un 30%. El acuerdo contempla nuevas actualizaciones en los meses siguientes de acuerdo con la evolución de la inflación.

En cambio, para los empleados nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), los básicos de este mes serán de $1.403.185,39, con una suma no remunerativa de $65.319,95 para la categoría de cadetes mientras que un farmacéutico, recibirá un básico de $2.134.953,36 con una suma no remunerativa de $99.384,61.

Construcción

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10 van a tener un nuevo aumento este mes, que corresponde a un 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de julio. Este mes, no habrá nueva suma no remunerativa, porque ya fue cobrada el mes anterior e incorporada a los básicos.

Bancarios

Los salarios de los trabajadores bancarios tendrán una nueva actualización salarial en septiembre del 2,1% correspondiente a julio que eleva el ingreso inicial a $2,5 millones. Con esta recomposición, la mejora salarial acumula un 19,3% durante los primeros siete meses del año, en línea con la inflación medida por INDEC.

Estatales

En Provincia de Buenos Aires, los gremios estatales que incluye también a los docentes acordaron un aumento que este mes será del 2%, calculado sobre los haberes de julio. Es el último confirmado, por lo cual habrá una nueva reapertura salarial este mes.

A nivel nacional y en nueva discordancia entre UPCN y ATE, se acordó un aumento del 1,9% este mes, más un bono de $80.000 para el período septiembre-diciembre. La particularidad es que los salarios estatales estarán por debajo del 2% en lo que quede del año dejando atrás una recomposición salarial.

Por último, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires cobrarán un 4% de aumento con base a junio, más una suma fija de $60.000.

Camioneros

Este mes, los trabajadores nucleados en el gremio de Camioneros cobrarán un sueldo básico de Chofer de Primera Categoría de $1.075.910,44.

Este es el último salario acordado por lo cual a partir de septiembre volverán las mesas de negociación en la primera quincena de septiembre.

Colectiveros

Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron un aumento salarial que incluye un básico de $1.707.175,88 a partir del 1° de septiembre con montos proporcionales para el resto de las categorías. Además, se acordó un pago extraordinario no remunerativo de $170.000 para el personal de conducción, también proporcional a otras categorías y tiempo trabajado.

Alimentación

Si bien la paritaria de alimentación pasó a cuarto intermedio y aún se encuentran sin acuerdo, los salarios de este mes tendrán un aumento del 9% en los básicos. Para la categoría inicial, el valor horario pasó a $7.303 en agosto y en el mensualizado a $1.461.925,84.

Comercio

Los empleados de comercio cobrarán en septiembre un aumento que representa el último tramo del esquema de aumentos establecido en la última paritaria del sector. El entendimiento contempla una recomposición salarial que este mes, volverá a ser del 1,9%. Los aumentos son no remunerativos y se toma como referencia los salarios vigentes a junio 2025.

Este mes no se cobrará bono, ya que los $25.000 adicionales ya fueron abonados durante el mes.

Trabajadores del seguro

Los trabajadores nucleados en el Sindicato del Seguro, que forman parte del Convenio Colectivo 283/97 rama Seguros de Vida y Retiro, tendrán un básico este mes para Grupo inicial de $1.015,196,45. Además cobrarán una "Gratificación aniversario" de $137.766,49.

Para la rama Capitalización y Ahorro, el salario de este mes para el Grupo Inicial será de $844.000,24 y Grupo 1, de $1.095.054,98.

Hoteleros y gastronómicos

Los trabajadores nucleados en UTHGRA recibirán este mes una nueva actualización de los salarios básicos, correspondiente al 8,03% acumulado hasta este período. En la categoría D1, el básico será de $990.555, más una suma no remunerativa de $68.000, que puede llegar hasta $88.000 según la categoría. Para la categoría A1, el básico alcanzará los $1.074.307, con adicionales no remunerativos que van de $74.000 a $126.000.

Además, los trabajadores percibirán una gratificación de $20.000 el 10 de septiembre. La próxima instancia de negociación salarial está prevista para octubre.

Trabajadores del plástico

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó una recomposición de 16,83% escalonada por seis meses. Este mes, el aumento salarial será de 7,28% sobre los salarios básicos. El porcentaje coloca a los trabajadores entre los sectores con mejor actualización salarial en el período. El valor por hora para un operario pasa entonces a $6.595,98 y un oficial especializado a $9.241,47 por hora.

Trabajadores deportivos

Los empleados nucleados en UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) acordaron para el personal de clubes de todo el país un aumento en salarios de $1.855.279 para la primera categoría. Para el segmento administrativo, contempla haberes de $1.788.662 para la primera escala. En la rama de maestranza y servicios generales, las remuneraciones mensuales van desde la categoría inicial con $1.548.762 hasta la máxima escala con $1.635.718.

En síntesis, el incremento será del 2,5% para este mes, y el próximo habrá una nueva negociación.

Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) cobrarán este mes los salarios establecidos en el acuerdo alcanzado con las entidades empleadoras en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Para el Peón General, una de las categorías de referencia del sector, el salario básico de agosto quedó fijado en $1.183.074,33 mensuales. Según el esquema acordado, entre julio y octubre el básico de esta categoría acumulará una mejora superior a los $103.000 mensuales.

Trabajadores de Carga y Descarga

Los trabajadores de carga y descarga cobrarán este mes los nuevos valores previstos en el último acuerdo de recomposición salarial, que aún se encuentra a la espera de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. El básico para un Operario Categoría 1 será de $1.626.327, mientras que un Administrativo Categoría 1 percibirá $1.626.427 y un Conductor Categoría 1, $1.766.308. Además, este mes se abonará la segunda cuota de una suma no remunerativa por única vez, con montos que van desde $64.656 hasta $82.476, según la categoría.

Pasteleros

Los pasteleros cobrarán este mes una asignación no remunerativa de 13,14% para todas las categorías. En el caso de los trabajadores de comida rápida, la asignación no remunerativa será de 3,94% para todas las categorías, mientras que para los empleados de heladerías será de 3,73% para todas las categorías.

Mineros

Los trabajadores nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cobrarán este mes un incremento del 4% que corresponde a un aumento total del 8% que se abonará hasta el mes de octubre. La mejora, que comprende a los convenios 53 y 54/89, deja el salario promedio a $1.100.000 a octubre. En la rama Minería Extractiva, la suba acumulativa es del 7,5% y este mes se abona un 2,5%. En este sector, el salario promedio será de $1.460.000 sin contar otros beneficios.

Petroleros

Los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordaron un acuerdo salarial que contempla este mes una no remunerativa de 4% calculada sobre escalas de abril. Este porcentaje se incorpora a los básicos recién en octubre. El salario mínimo de referencia se mantiene por ocho horas a $4.130.864 y una suma fija de Asignación Vaca Muerta en $402.800.

Además, el convenio establece una contribución sindical extraordinaria de $225.000 por cada trabajador, que será liquidada hasta marzo 2027 inclusive.

La Federación de Petroleros FASIPEGyBio al momento de escribirse esta nota, lanzó una advertencia por posible medida de fuerza ante falta de avances en las negociaciones paritarias.

Químicos

La Federación de Sindicatos Químicos y Petroquímicos de la República Argentina (FESTIQyPRA) y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica alcanzaron un acuerdo paritario que contempla una actualización salarial basada en la inflación. La actualización se calcula sobre los meses entre abril y junio, e impactará en los haberes de este mes. El segundo tramo se incorporará en diciembre, con el IPC acumulado entre agosto y noviembre.

Telefónicos

Los trabajadores de Movistar, Claro y Personal cobrarán este mes un pago único equivalente a 2,10% calculado sobre las escalas salariales conformadas en julio, según la categoría. Por último, la actualización de escalas será tomada en cuenta para el cálculo del bono correspondiente al Día del Trabajador Telefónico.

Metalúrgicos

Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOMRA) tendrán desde este mes una actualización salarial para la Rama 17, con un valor de $4.485,97. Además, percibirán una suma no remunerativa de $30.000, que se abonará junto con el salario mensual o en la segunda quincena para los trabajadores jornalizados.

A esto se suma una compensación extraordinaria de $70.000, que continuará pagándose este mes a quienes tenían contrato vigente al 31 de julio de 2026. En tanto, el Ingreso Mínimo Global de Referencia se eleva a $1.117.862, considerando para su cálculo todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las horas extras.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por otro lado, dio un paso formal para retomar las negociaciones salariales que quedaron paralizadas luego de la intervención judicial del sindicato. Por su parte, la paritaria de la Rama 21, correspondiente a la actividad siderúrgica, ya fue homologada por el Gobierno tras dos años de negociaciones paralizadas. El acuerdo establece una recomposición no remunerativa del 6% para agosto, septiembre y octubre, y otro incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo para noviembre y diciembre. Además, los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027.

Empleadas domésticas

Las trabajadoras de Casas Particulares cobrarán este mes un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados en julio, junto con una suma no remunerativa por única vez determinada por las horas trabajadas que va desde $8.000 a $20.000.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó un aumento salarial para este mes que será del 1,9% a calcular sobre el salario básico y en forma proporcional a las distintas categorías. Además, se estableció una suma fija mensual de $25.000 que se abona junto a la remuneración. Así, un encargado permanente con vivienda cobra $1.220.160 para la categoría 1, y sin vivienda para igual categoría, $1.401.533.

Trabajadores del vidrio

Empleados nucleados en SEIVARA cobrarán este mes un salario mínimo para categoría A1 que va desde $1.139.295. Además, por antigüedad y francos pagos, el salario se eleva a $1.380.825,54. Para la categoría H, que es la última, los haberes alcanzarán este mes los $2.030.364,22.

Mecánicos

Los trabajadores mecánicos nucleados en SMATA tendrán una nueva escala salarial en agosto, tras el acuerdo alcanzado con FAATRA. Para el personal mensualizado, un Auxiliar de Primera tendrá un básico de $1.558.811, más $107.246 no remunerativos, mientras que el Ingreso Mínimo Garantizado será de $1.048.860, más $72.162 adicionales. Las sumas extra mantendrán su carácter no remunerativo hasta septiembre y, a partir de octubre, se incorporarán a los salarios básicos.

Aceiteros

La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) acordó junto a los gremios un aumento acumulado del 29,5% para todo 2026 tomando como referencia el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, en lugar de aplicar ajustes únicamente con la inflación mensual. Hasta el momento, se había otorgado una recomposición cercana al 14% en un contexto donde la inflación acumulada rondaba el 15%.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos acordó un incremento que a partir de este mes será del 2%. Además, se suma la gratificación extraordinaria no remunerativa de $300.000 que volverá a ser abonada este mes. Para los empleados con jornada reducida, el beneficio será proporcional a horas trabajadas.

Por último, el Salario Mínimo Papelero pasó a $1.300.000 y fijó nuevos aumentos del valor hora, que este mes será de $6.439 para la categoría A.