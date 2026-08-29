Dólar, tasas e inflación: por qué septiembre puede ser un mes clave para esta carrera

El recalentamiento del tipo de cambio en los últimos días generó dudas sobre cuál será el rumbo que tomará la divisa durante el próximo mes, como así también su impacto en las tasas y en la inflación.

La dinámica del dólar será clave para la evolución de la inflación y el rendimiento real de las tasas de interés.

El hecho de que durante esta semana el dólar oficial finalmente se haya podido consolidar por encima de la barrera de los $1.500 disparó una serie de interrogantes entre los analistas del mercado sobre lo que podría ocurrir en septiembre, no solo para la divisa norteamericana, sino también para las tasas y la inflación .

En diálogo con Ámbito , el economista Federico Glustein pronosticó que la tensión se mantendrá en el próximo mes. "Lo que estamos viendo a priori es una superación del valor estimado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) , que ubicaba el precio en alrededor de $1.520. Ya estamos cerca.", afirmó.

Por ese motivo, consideró que durante septiembre la tensión cambiaria podría hacer que la cotización se ubique entre los $1.550 y $1.570 . " Obviamente eso va a hacer que juegue mucho la tasa , ya que hoy en día el rendimiento real es negativo para muchos de los instrumentos", acotó.

Con mayor optimismo, el economista y socio fundador de la consultora ACM , Joaquín Alvaredo , marcó a este medio "señales de cierta estabilidad" en el tipo de cambio para el mes próximo. " Pareciera que el objetivo de las autoridades es que el tipo de cambio no varíe ni mucho ni muy rápido ", planteó.

De todos modos, señaló que, "implícitamente", con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "hay una intención de que el peso no se aprecie en términos reales" .

Por su parte, en uno de sus últimos informes, Delphos Investment sostuvo que "quedaron atrás los meses estacionalmente más desafiantes para el tipo de cambio, caracterizados por una menor oferta de divisas" y que "comienza un período en el que esperamos una mayor liquidación".

Un factor a favor que mencionaron es "la menor presión por el giro de utilidades", teniendo en cuenta que el BCRA informó que las empresas enviaron al exterior la cifra más alta de dividendos desde 2010. "Tras alcanzar un pico de u$s1.015 millones en junio, los giros se redujeron a cerca de u$s500 millones en julio, por lo que esperamos que esta fuente de demanda de dólares continúe perdiendo intensidad".

Otro elemento positivo, según Delphos, es que el Tesoro "conserva margen para intervenir y contener eventuales presiones" sobre el dólar a través del mercado de futuros, "dado que su posición vendida se mantiene en niveles bajos respecto de lo observado en lo que va del año".

Inflación y tasas: la mirada de los economistas sobre septiembre.

Los analistas esperan menos inflación: ¿cómo impactará en las tasas?

Glustein avizora a partir de septiembre una tasa real positiva, "o por lo menos que equipare la inflación de agosto, que va a ser menor que la de julio". Según sus estimaciones, el IPC de este mes se ubicaría "entre 1,7% y 1,9%".

En relación a septiembre, argumentó que "si no hay una traslación de precios del dólar a la inflación, probablemente continúe esta senda bajista", en torno al 1,5%-1,7%.

Por su parte, Alvaredo argumentó que, tras los episodios de tensión de agosto, "mientras se mantenga la acumulación de reservas por parte del BCRA y el tesoro no absorba liquidez por encima de los vencimientos, la tasa debería tender a estabilizarse en los niveles de junio y julio".

Acerca de la inflación, sus estimaciones fueron similares a las de Glustein. Recordó que en el resultado de julio tuvo gran peso lo relacionado a cuestiones estacionales, y aseveró que, sin ello, el IPC habría medido alrededor de 1,8%.

"Agosto suele ser un mes donde dicho factor estacional influye menos", profundizó. Y adelantó que sus estimaciones oscilan entre 1,7 y 1,9% mensual, mientras que para septiembre ese número se ubicaría entre 1,5% y 1,7%.

En Delphos esperan "una desaceleración más marcada en los próximos meses, producto de que el precio de la carne mostró una moderación durante los últimos cinco meses". A eso se le agrega que — si continúa la desescalada del conflicto de Medio Oriente y la reciente caída del Brent — "los combustibles deberían perder incidencia sobre la dinámica de precios".

En paralelo, habría "una menor demanda estacional de energía, tanto de electricidad como de gas, que también debería contribuir a moderar las presiones inflacionarias". En este contexto, esperan que la inflación de los próximos meses podría ubicarse en 1,7% mensual.