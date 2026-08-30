Gita Gopinath, ex subdirectora del FMI, elogió la gestión económica de Javier Milei y pidió mayor flexibilidad cambiaria

La ex subdirectora consideró “urgente” que Argentina vuelva a los mercados internacionales y acelere la acumulación de divisas. También pidió avanzar con cautela en la salida del cepo y advirtió sobre las necesidades de financiamiento de 2027.

La ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Gita Gopinath, destacó los avances del programa económico del gobierno de Javier Milei, aunque señaló que Argentina todavía enfrenta desafíos importantes en materia cambiaria, acumulación de reservas y acceso al financiamiento internacional .

“Es impresionante la estabilización que se logró desde el inicio de su presidencia”, afirmó la economista, actualmente investigadora de la Universidad de Harvard, al referirse al ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y las medidas de desregulación implementadas por el Gobierno en diálogo con La Nación.

Sin embargo, consideró que la próxima etapa deberá ampliar el foco. “Ahora el foco tiene que estar en el crecimiento y el empleo, además de la inflación”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de mantener la continuidad de las reformas en un escenario internacional que calificó como “volátil e incierto”.

Para Gopinath, existen dos prioridades inmediatas para la economía argentina: recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales y acelerar la acumulación de reservas .

La economista puso especial atención sobre los compromisos financieros que deberá afrontar el país. Según señaló, existen alrededor de u$s25.000 millones para refinanciar durante 2027 , por lo que consideró prioritario poder extender esos vencimientos.

“El entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso”, advirtió. En ese contexto, recuperar el financiamiento voluntario permitiría reducir los riesgos asociados a las necesidades de refinanciación de los próximos años.

Dólar: pidió más flexibilidad para comprar reservas

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el tipo de cambio. Gopinath valoró que el dólar haya comenzado a mostrar mayor movimiento, pero consideró que todavía sería conveniente avanzar hacia un esquema más flexible.

“Me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita”, sostuvo. En esa línea, consideró “valiosa” la posibilidad de permitir una mayor depreciación del tipo de cambio y aprovecharla para comprar reservas, especialmente con una perspectiva de los próximos doce meses.

La recomendación aparece en momentos en que el Gobierno busca sostener la desaceleración de la inflación mientras intenta fortalecer el balance del Banco Central, dos objetivos que pueden generar tensiones sobre la estrategia cambiaria.

Gita Gopinath junto a Luis Caputo

Cepo: una salida gradual

Pese a reclamar mayor flexibilidad cambiaria, Gopinath se mostró más cautelosa respecto de una eliminación completa de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas. La economista sostuvo que el nivel de reservas, las necesidades de financiamiento y la incertidumbre vinculada con las elecciones del próximo año justifican mantener una estrategia gradual.

“Tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe”, afirmó. Por ese motivo, recomendó avanzar progresivamente con la flexibilización de los controles, en lugar de realizar una apertura inmediata.

También advirtió sobre los riesgos cambiarios que podrían aparecer a medida que se acerque el proceso electoral. Al ser consultada sobre la posibilidad de nuevas tensiones, señaló que la historia argentina demuestra que “no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino”.

El FMI y la acumulación de reservas

Gopinath también respaldó la posición de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respecto de no avanzar con nuevos desembolsos extraordinarios para Argentina.

En ese sentido, consideró que la acumulación de reservas no debería depender de nuevos préstamos de organismos multilaterales. “Que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos”, planteó.

Para la exfuncionaria del Fondo, la consolidación de la estabilización conseguida hasta ahora dependerá entonces de fortalecer las reservas, recuperar el acceso al mercado de capitales y sostener las reformas, pero también de que la economía vuelva a mostrar resultados en materia de crecimiento y empleo.

Finalmente, Gopinath también se refirió a la política económica estadounidense y cuestionó algunas de las medidas impulsadas por Donald Trump. Según sostuvo, el mandatario está implementando “tantas políticas peronistas” en Estados Unidos que, a su juicio, “no son buenas para el país”.