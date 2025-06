Aeronaves de punta y 37 horas de vuelo: cómo fue la operación militar de EEUU para bombardear Irán

Biombardeo de Israel a Irán.jpg Estados Unidos bombardeó la base de Fordow. Reuters

Según el coronel retirado, durante este tipo de misiones los aviadores cuentan con una camilla modificada donde el tripulante fuera de servicio podía descansar entre tres y cuatro horas entre reabastecimientos aéreos. Sin embargo, dormir puede resultar una misión imposible en medio de la ansiedad inherente al peligro que conllevan estas operaciones militares.

El ataque a Irán estuvo protagonizado por los B-2: fabricado por Northrop Grumman, es uno de los bombarderos más costosos y avanzados del mundo. De 21 metros de largo, la aeronave cuenta con un alcance superior a los 9.600 kilómetros sin repostar, capacidad que puede ampliarse en vuelo, en tanto que su alcance de más de 11.112 kilómetros sin reabastecimiento. Además, también tiene la y transportar hasta 20 toneladas de carga bélica.

La misión de Estados unidos ejecutó un ataque exitoso contra tres de las principales instalaciones del programa nuclear iraní: las plantas de Fordo, Natanz e Isfahán. Tras completar las 37 horas de vuelo (entre despuegue, ataque y regreso) los pilotos aterrizaron en Diego García, una base militar en una isla a unos 1.770 kilómetros (1.100 millas) al suroeste de la India.

Donald Trump afirmó que EEUU se reunirá con Irán la próxima semana

Desde la cumbre de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país se reunirá con Irán la próxima semana para explorar la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Sin embargo, dejó en claro que, a su juicio, no considera que dicho entendimiento sea indispensable.

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, afirmó el mandatario ante periodistas.

DONALD TRUMP.jpg Donald Trump estuvo presente en la cumbre de la OTAN.

Trump señaló que la posición de su gobierno se mantendrá firme y que buscarán las mismas condiciones que exigían antes del reciente repunte de tensiones en Medio Oriente. “Lo único que pediremos es lo que pedíamos antes”, aseguró.

El presidente también justificó su desinterés por un nuevo tratado en la supuesta destrucción de las capacidades nucleares iraníes tras los recientes ataques. “No queremos nada nuclear, pero destruimos lo nuclear. En otras palabras, está destruido. Dije: ‘Irán no tendrá armas nucleares’. Bueno, lo hicimos estallar (…) Si consiguiéramos un documento, no estaría mal. Nos reuniremos con ellos”, declaró en una entrevista con CNN.

Por su parte, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, explicó que cualquier avance en las negociaciones dependerá de que Teherán esté dispuesto a dialogar directamente con Washington, sin recurrir a intermediarios.