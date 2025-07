Alerta mundial: Los 7 terremotos más letales de la historia y el lugar que ocupa el de Kamchatka

Este miércoles 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 golpeó con fuerza la península de Kamchatka , en el extremo oriental de Rusia , generando oleadas de preocupación desde Alaska hasta Japón. Las imágenes desde Severo-Kurilsk, con calles cubiertas de agua y familias huyendo de sus casas, trajeron a la memoria escenas que muchos preferirían no revivir.

Fue llamado gran terremoto de Valdivia fue tan potente que rompió los registros . El 22 de mayo de 1960, el sur de Chile quedó literalmente partido en dos. El gran terremoto no solo redujo ciudades a escombros en minutos, sino que también provocó un tsunami que cruzó el Pacífico : mató a 130 personas en Japón y a 61 en Hawái. Se estima que más de 6.000 personas murieron en la región del epicentro.

Kamchatka tuvo una magnitud importante, pero dadas las características de urbanización del lugar en donde impactó, se cree que el número de víctimas y daños no será tan elevado.

Terremoto Chile 1960 En 1960, Chile quedó literalmente partido en dos como consecuencia del terremoto que afectó su territorio.

Alaska, 1964 – Magnitud 9,2

Un Viernes Santo que quedó marcado para siempre. El 27 de marzo, el suelo de Alaska se quebró y dejó al descubierto una realidad estremecedora. En Anchorage, las calles se hundieron como si fueran de papel. El mar no perdonó: el tsunami arrasó ciudades costeras. Murieron 139 personas, muchas de ellas por ahogamiento.

Océano Índico, 2004 – Magnitud 9,1

Fue una verdadera tragedia sin fronteras. El 26 de diciembre, mientras muchos disfrutaban las fiestas, el mar se tragó aldeas enteras. Un terremoto submarino desató olas gigantes de hasta 30 metros que alcanzaron las costas de 14 países. Murieron más de 240.000 personas. Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los más golpeados. Fue el desastre natural más mortal de este siglo.

Terremoto 2004 Uno de los más devastadores, el de 2004, fue un terremoto que dejó un tendal de destrucción.

China, 1556 – Magnitud 8,2

En la antigua ciudad de Xi’an, el 23 de enero, un terremoto devastador dejó 830.000 muertos. Es la mayor cifra de víctimas fatales por un temblor que se haya documentado. Las construcciones de adobe colapsaron como castillos de naipes, y las crónicas de la época hablan de una tierra que literalmente “se abrió en dos”.

China, 1920 – Magnitud 7,8

El 16 de diciembre, el noreste de China vivió una pesadilla. En Gansu, el llamado terremoto de Haiyuan arrasó pueblos enteros. Un alud sepultó una aldea completa. Más de 200.000 personas murieron. En aquella zona montañosa y remota, la ayuda tardó en llegar; y por eso, muchos no sobrevivieron al frío ni al hambre.

Japón, 2011 – Magnitud 9,1

El 11 de marzo, un sismo frente a Thoku provocó un tsunami que avanzó como una muralla de agua, arrasando con todo. 22.000 personas perdieron la vida, y más de 400.000 edificios quedaron destruidos. Pero lo más aterrador fue lo que vino después: Fukushima, la planta nuclear golpeada por una ola de 14 metros, liberó radiación y encendió una crisis que aún persiste.

Terremoto Japón 2011

China, 1976 – Magnitud 7,1

A las 3:41 de la madrugada, cuando todos dormían, la tierra tembló con furia en Tangshan, a 140 kilómetros de Pekín. 242.000 personas murieron. El impacto fue tal que millones de casas quedaron inhabitables. China declaró luto nacional y el país entero quedó marcado por esa noche oscura.

Haití, 2010 – Magnitud 7,0

Pequeño en número, enorme en devastación. El 12 de enero, Haití, el país más pobre del continente, colapsó. Algunas zonas vieron caer hasta el 90 % de sus viviendas. Se calcula que murieron entre 200.000 y 500.000 personas. La comunidad internacional acudió en masa, pero a quince años del desastre, las consecuencias se siguen sufriendo.

Terremoto Haiti 2010 Más allá de su potencia, el terremoto en Haití fue devastador por el grado de precariedad en la que vivían sus habitantes.

Terremoto de Kamchatka, su lugar entre los más devastadores de la historia

El sismo de Kamchatka no solo estremeció la península rusa: sacudió también el recuerdo de todos los grandes terremotos del pasado. Con una magnitud de 8,8, ya figura entre los más intensos jamás medidos. Supera al de Haití y se acerca peligrosamente a los niveles de Chile 2010 o Japón 2011.

Aunque hasta ahora los daños han sido menores y no se registran víctimas fatales, eso no significa que la amenaza haya pasado. Ya se cuentan más de 30 réplicas, algunas de ellas de hasta 6,9. Y los especialistas no descartan que sigan por semanas.