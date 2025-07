Los "Morgan boys": llega la peraltada del velódromo financiero

En 2025, los “Morgan boys” en adelante (MB), volvieron a escena. No son banqueros. Son extraders. Y no navegan mares, pilotean mercados. Dirigen hoy la economía argentina como si fuera una operación de alta frecuencia, ajustando variables macro con lógica de mesa de dinero. El Estado no es un hedge fund. Pero los MB aplican el manual del trader; maximizar rentabilidad de corto plazo, sin medir efectos colaterales.