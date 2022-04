Multimillonario mexicano: ¿Inflación? Bitcoin es la mejor opción para protegerse

"La inversión en bonos es una inversión terrible. Es simplemente lo peor”, dijo. Y también desestimó cubrirse comprando dólares.

“En México pensábamos que la salida era a través del dólar, así que todos tratamos de ahorrar en dólares y ganar dinero en dólares. Cuando estaba joven pasé de ganar 2,000 dólares al mes a 20 dólares por la hiperinflación", dijo.

“Me pondría un gran cartel de alerta para los jóvenes, puede pasarte lo mismo, a menos que compres Bitcoin”, aseguró Salinas Pliego en su conferencia.

El empresario tiene ahora un patrimonio neto de alrededor de $12,900 millones, según Forbes, que lo ubica en el tercer lugar entre las personas más ricas de México.

Los más afectados

El empresario alertó que hay dos grupos de personas más vulnerables a la inflación, el primero es el de los que viven de sus ahorros o pensiones, “van a ser aniquilados”, dijo, refiriéndose a la inflación.

El otro grupo está conformado por las personas de más bajos recursos, dijo. “La gente que no tiene bienes, que no tiene casa, auto o dinero en el bolsillo, se verá más afectada. Y esto no es bueno”, agregó. “¿Qué podemos hacer? Podemos comprar Bitcoin y vender esas otras monedas”, sentenció.