Los muertos por coronavirus en Bolivia serían cinco veces más de lo informado

"El extraordinario aumento de la mortalidad, ajustado en función de su población, es más del doble que el de Estados Unidos, y muy superior a los niveles de Italia, España y el Reino Unido", sostuvo The New York Times en su análisis.

Según sus datos, desde junio en Bolivia murieron cerca de 20.000 personas más que en años anteriores, una cifra "enorme" para un país que tiene solo 11 millones de habitantes.

"El seguimiento de las muertes (por todas las causas) da una imagen más exacta del verdadero número de víctimas de la pandemia, según los demógrafos, porque no depende de la realización de pruebas, que ha sido muy limitada en Bolivia. Las cifras de mortalidad incluyen a las personas que pueden haber muerto por la Covid-19 y por otras causas porque no pudieron recibir atención médica", informó The New York Times.

El Ministerio de Salud informó este sábado que se bajó de los 1.000 contagios diarios, al sumar 992, lo que eleva el número de casos de coronavirus en el país a 108.427.

Las autoridades sanitarias han contabilizado 76 decesos en las últimas 24 horas por lo que un total de 4.442 personas han muerto en Bolivia a causa de la pandemia de coronavirus.

El departamento de Santa Cruz encabeza los contagios a nivel nacional con 39.286 positivos hasta este sábado; seguido de La Paz, con 27.985; y Cochabamba, con 11.791.

Asimismo, 43.887 personas se han recuperado tras superar el coronavirus, mientras que 60.098 casos permanecen activos y más de 12.000 son todavía sospechosos.