Desde el hospital, León XIV habló por teléfono con Vladimir Putin y le pidió un alto el fuego + Agregar ámbito en









El Vaticano anunció la charla e informó que el Papa "expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria" en Ucrania. Así, le pidió a Putin que garanticen condiciones “que permitan el envío de alimentos y asistencia médica".

Desde el Vaticano confirmaron que durante la conversación, León "expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria" en Ucrania.

El papa León XIV tuvo su primera conversación telefónica, tras su operación por su cáncer pulmonar, y fue con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Desde el Policlínico Gemelli de Roma, el Santo Padre le pidió este viernes al mandatario un alto el fuego con Ucrania, para que llegue ayuda humanitaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gobierno de Vladímir Putin rechazó este lunes la propuesta de un alto el fuego de 60 días presentada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar elecciones presidenciales en Ucrania. En cambio, el Kremlin aseguró que Rusia estaría dispuesta a suspender los bombardeos únicamente durante la jornada en la que se realicen los comicios.

Desde el hospital, León XIV le pidió un alto el fuego a Vladimir Putin La charla entre el Santo Padre y el mandatario fue anunciada por la prensa del Vaticano, quienes confirmaron que durante la conversación, León "expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson”.

Asimismo, indicaron que el pontífice reclamó “un alto el fuego” y que se garanticen condiciones “que permitan el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación segura de los civiles que deseen abandonar la zona”.

Asimismo, indicaron que el pontífice reclamó “un alto el fuego” y que se garanticen condiciones “que permitan el envío de alimentos y asistencia médica". Vatican News El Vaticano difundió la primera imagen de León XIV luego de su operación por un cáncer de pulmón Luego de haber sido sometido a una cirugía y ser diagnosticado con cáncer de pulmón, el papa León XIV fue visto por primera vez. Lució una túnica verde mientras brindaba una misa en el Hospital Gemelli de Roma, según la foto compartida por el Vaticano. La recuperación del líder de la Iglesia católica avanza de acuerdo con las previsiones médicas, al punto que la Santa Sede decidió suspender este viernes la difusión del parte matutino que informaba sobre su descanso nocturno y su desayuno.

León brindó una misa en el Policlínico Gemelli al mediodía de este viernes (hora local de Italia) y le agradeció al equipo del hospital —médicos, enfermeros y auxiliares— toda la atención brindada durante su internación, según la sala de prensa de la Santa Sede. En su homilía, destacó "el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él". Junto a él, estaba presente el personal médico y de enfermería, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.