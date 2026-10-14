Ucrania denunció que SpaceX restringió Starlink y afectó sus operaciones militares en medio de los ataques rusos

Kiev aseguró que la restricción tomó por sorpresa a sus fuerzas y complicó el uso de drones, la logística y las comunicaciones en el frente.

SpaceX restringió el funcionamiento de algunos servicios de Starlink utilizados por las fuerzas militares de Ucrania , una medida que interrumpió misiones de combate y generó complicaciones operativas en el frente. Según las autoridades ucranianas, los terminales de uso militar pierden la conexión cuando los vehículos que los transportan superan los 160 kilómetros por hora.

Serhi Beskrestnov, asesor presidencial ucraniano, denunció que las fuerzas de defensa no habían recibido una advertencia previa sobre la restricción: “Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ningún aviso sobre esta limitación, lo que provocó la interrupción de varias misiones”, escribió el miércoles en Telegram.

Una fuente del 7.º Cuerpo de Reacción Rápida , desplegado en el frente sudeste, confirmó que hubo alteraciones en las operaciones vinculadas con el servicio. Además, una fuente militar consultada por CNN advirtió que las complicaciones eran considerables y que las zonas más afectadas serían el frente y los territorios ocupados.

La limitación alcanza a Starshield , la versión de Starlink destinada a usos gubernamentales y militares. De acuerdo con una fuente con conocimiento directo del asunto, las Fuerzas Armadas ucranianas se enteraron del cambio después de contactar al servicio de atención al cliente de SpaceX para reclamar por problemas de conexión.

Ucrania advirtió que los problemas de conexión afectan las comunicaciones, el reconocimiento y la logística de sus fuerzas en el frente.

El cambio afecta a los terminales instalados en vehículos y otros equipos militares que circulan a 100 millas por hora, unos 160 kilómetros por hora, o más . Al alcanzar esa velocidad, los dispositivos pierden la conexión, lo que dificulta distintas operaciones en el campo de batalla.

Entre las actividades perjudicadas se encuentran las misiones con drones interceptores y de ataque de medio alcance, además de tareas de comunicación, reconocimiento y logística. Según una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano, la medida también repercute en las operaciones militares que involucran aviones y helicópteros.

La cartera de Defensa aseguró que mantiene conversaciones con Estados Unidos, SpaceX y sus aliados de la OTAN para encontrar alternativas. Mientras tanto, trabaja en la prueba y puesta en marcha de otros canales de comunicación que permitan sostener las operaciones.

Kiev también solicitó explicaciones sobre los motivos de la restricción y pidió recuperar las capacidades que tenía el servicio bajo las condiciones anteriores. Según una fuente familiarizada con el tema, los acuerdos contratados a través del Gobierno estadounidense tenían vigencia hasta mediados de mayo de 2027. Hasta el miércoles, Ucrania todavía no había recibido una respuesta de la compañía.

Donald Trump negó que Estados Unidos hubiera suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

La decisión se conoce en medio de las tensiones con Trump

Las dificultades con Starlink se producen en un contexto de creciente tensión entre Ucrania y la administración de Donald Trump por los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. El fin de semana, Elon Musk criticó al presidente Volodímir Zelenski en una publicación en la red social X y afirmó que “Zelenski ha ido demasiado lejos” en relación con esos ataques.

Además, el Gobierno estadounidense había advertido a Kiev que podría suspender el intercambio de información de inteligencia y las compras europeas de armamento estadounidense destinado a Ucrania si no cesaban los ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas.

La situación se suma a las recientes preocupaciones ucranianas por el acceso a información de inteligencia de sus aliados. Zelenski había afirmado que su Gobierno no recibió “ninguna alerta temprana” antes de un ataque ruso con misiles balísticos que impactó en una central eléctrica de Kiev y dañó un edificio residencial.

Sin embargo, Trump negó que Estados Unidos hubiera interrumpido el intercambio de inteligencia. “Les estamos ayudando y compartimos información de inteligencia. Queremos que la guerra termine, así que estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que la guerra finalice”, declaró.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que Rusia no tenía información adicional sobre las interrupciones de Starlink. También afirmó que Moscú observa los reportes sobre posibles cambios en el apoyo de Washington a Kiev, aunque consideró que todavía era “demasiado pronto para sacar conclusiones sistémicas”.