Donald Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para recibir diésel ruso y bajar los precios

Washington habilitará las entregas mediante una licencia temporal del Tesoro. Zelenski cuestionó la medida y advirtió que los ingresos petroleros permiten a Moscú prolongar la guerra.

Donald Trump anunció entregas de diésel ruso tras una conversación con Vladimir Putin y aseguró que permitirán reducir los precios.

Donald Trump anunció este viernes que acordó con Vladímir Putin el suministro de diésel ruso a Estados Unidos y al mercado internacional , una decisión con la que busca reducir los precios del combustible. El Departamento del Tesoro informó que emitirá una licencia temporal para permitir las operaciones, alcanzadas por las sanciones contra Moscú.

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El anuncio llegó después de una conversación entre ambos presidentes y mientras funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se encontraban en Miami para mantener reuniones sobre la guerra en Ucrania.

Según detalló Trump en Truth Social , Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de inmediato, otras 500.000 durante noviembre y un millón posteriormente . En el mismo mensaje mencionó una entrega de tres millones de toneladas “en un corto período de tiempo”, que vinculó con el estado de las refinerías rusas.

El mandatario presentó el entendimiento como una herramienta para aliviar los costos de agricultores, ganaderos y transportistas. “Precios más bajos para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi mayor prioridad” , escribió.

Trump calificó la conversación con Putin como “altamente exitosa” y aseguró que el suministro permitirá una rápida caída del precio del diésel. También relacionó esa expectativa con lo que describió como el “control total” estadounidense del estrecho de Ormuz , una afirmación incluida en su publicación. En el cierre del mensaje, agregó que Irán no tendrá un arma nuclear.

Donald Trump y Vladimir Putin acordaron el suministro de diésel ruso al mercado estadounidense e internacional, según informó la Casa Blanca.

La autorización anunciada por el Tesoro abre una excepción temporal a las restricciones comerciales impuestas a Rusia. Desde la invasión de Ucrania en 2022, Estados Unidos y sus aliados aplicaron sucesivas sanciones contra el país.

Durante este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Washington ya había flexibilizado temporalmente algunas de esas medidas. Ahora, la habilitación para comercializar diésel ruso provocó un nuevo cuestionamiento del gobierno ucraniano.

Zelenski rechazó las concesiones a Rusia y pidió mantener la presión

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó la decisión y sostuvo que aliviar las sanciones sin un compromiso de desescalada beneficia a Moscú. “Cualquier flexibilización de las sanciones contra Rusia, en ausencia de un acuerdo de desescalada claro y duradero, representa una clara debilidad”, escribió en X. Afirmó que esa política permite al Kremlin continuar los ataques y prolongar la guerra.

Para Zelenski, autorizar la venta de productos petrolíferos equivale a aportar recursos a un conflicto que debería terminar. “Hacer concesiones a Putin no traerá ni la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado”, sostuvo.

Volodímir Zelenski cuestionó el alivio de las sanciones y propuso un cese recíproco de los ataques contra instalaciones energéticas.

El mandatario reclamó que Estados Unidos mantenga su respaldo a Ucrania y una posición firme frente a Rusia. Sus declaraciones se conocieron cuando los negociadores ucranianos se preparaban para reunirse este viernes y el sábado con enviados estadounidenses.

Zelenski también informó que recibió en Kiev a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos. Ante sus integrantes, pidió avanzar con las sanciones previstas en el proyecto del senador Lindsey Graham y reforzar la asistencia para proteger a la población.

Como argumento contra una reducción de la presión, mencionó los ataques rusos de la última semana sobre Pryluky y Kramatorsk, además de bombardeos contra infraestructura energética y servicios esenciales en Kiev, Dnipro, Kharkiv y Odesa. Según sostuvo, esas acciones dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.

La propuesta ucraniana para frenar los ataques al sector energético

En su mensaje, Zelenski reiteró que Kiev está dispuesto a adoptar medidas de desescalada simétricas y aseguró que la delegación estadounidense conoce esa posición.

Explicó que los ataques ucranianos contra refinerías y otras instalaciones petroleras rusas responden a la ofensiva de Moscú contra el sistema energético de su país.

“Ucrania no incendiará refinerías rusas si Rusia deja de destruir nuestra infraestructura energética”, afirmó. Ese es el compromiso que propuso a Washington, al que considera capaz de impulsar un acuerdo entre ambas partes.