El ayatolá Khamenei le respondió a EEUU y Donald Trump amenaza con un ataque directo

En los últimos días, Trump amagó en reiteradas ocasiones a intervenir directamente en el conflicto entre las naciones de Medio Oriente, con polémicas frases realizadas en público. Entre ellas, el presidente norteamericano destacó que el líder iraní es "un blanco fácil" aunque aseguró que "no lo matarán" por el momento.

Además de asegurar que no aceptarán presiones externas para rendirse, Khamenei también advirtió que “los norteamericanos deben saber que cualquier intervención militar por su parte implicará daños irreparables ”.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, sostuvo en una entrevista con Al Jazeera English que “ cualquier intervención estadounidense sería la antesala de una guerra total en la región ”. Aunque no brindó detalles, la advertencia llega en un contexto en el que miles de soldados norteamericanos permanecen desplegados en zonas cercanas, dentro del alcance del armamento iraní. Desde Washington ya se había amenazado con una respuesta masiva ante cualquier ataque .

trump truth social iran Las amenazas de Donald Trump al líder iraní. Captura Truth Social

Otro funcionario del gobierno iraní confirmó que el país continuará enriqueciendo uranio con fines pacíficos - uno de los puntos que inicio el conflicto entre ambas naciones - y descartó así , al menos públicamente, las exigencias internacionales para abandonar su programa nuclear.

Las palabras de Khamenei, quien solo apareció una vez en público desde el inicio de los ataques, surgieron tras nuevas amenazas de Trump. En redes sociales, el mandatario aseguró que su administración sabe dónde se esconde el líder supremo iraní, aunque aclaró que “no hay planes para matarlo, al menos por ahora”.

Más tarde, Trump afirmó que Irán había intentado establecer contacto con Estados Unidos para entablar negociaciones, pero aseguró que ya era “muy tarde” para dialogar. “Dije que era muy tarde para hablar (...) Hay una gran diferencia entre ahora y hace una semana, ¿no?”, expresó el mandatario estadounidense, y agregó que Teherán “no tiene defensas”. Incluso aseguró que desde Irán “sugirieron venir a la Casa Blanca”, calificando la propuesta como “valiente”, y mencionó a Rusia como posible mediador tras una llamada con Vladimir Putin.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La misión del país ante la ONU rechazó de plano los dichos de Trump: “Ningún funcionario iraní ha pedido jamás servilismo a las puertas de la Casa Blanca”. En una publicación en X (antes Twitter), agregaron: “Irán NO negocia bajo presión, NO aceptará la paz bajo presión, y mucho menos con un belicista en decadencia que se aferra a la relevancia”, calificando además de “cobarde” la amenaza contra Khamenei.

En paralelo, el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de que su país se sume a los ataques de Israel contra Irán. “Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer”, declaró a la prensa desde la Casa Blanca, y reiteró su demanda: “No deben tener armas nucleares, deben entregarlas”.

Si bien Trump se mantuvo inicialmente distante del ataque lanzado por Israel que desató el conflicto el viernes, en los últimos días dio señales de una posible mayor implicancia de Washington. Habló de una resolución “mucho más grande” que un simple alto el fuego, y Estados Unidos ya envió refuerzos aéreos a la región.

Cómo es Fattah, el misil hipersónico de Irán que us contra Israel en la guerra

En las primeras horas del miércoles, Irán incorporó al conflicto con Israel el misil hipersónico Fattah, en su versión de primera generación, dirigiéndolo hacia el centro del territorio israelí. La Guardia Revolucionaria (IRGC) celebró la ofensiva al afirmar que habían destruido las “legendarias” defensas antiaéreas del ejército israelí, impactado los refugios y logrado el “control total” del espacio aéreo del país.

El Fattah, cuyo nombre significa “vencedor” en árabe, fue desarrollado por la Fuerza Aeroespacial de la IRGC y bautizado por el propio líder supremo, Khamenei. Según la versión oficial iraní, este misil está diseñado para “penetrar las fortalezas del enemigo y conquistarlas en tiempos de guerra”.

misil fattah 1.webp La presentación del nuevo misil iraní.

En medio del incremento de tensiones, Khamenei - objetivo de amenazas públicas por parte de autoridades israelíes y estadounidenses - compartió en redes sociales una imagen que muestra tres misiles gigantes siendo lanzados desde territorio iraní, acompañada por la frase: “La victoria de Dios y la conquista están cerca”.

El Fattah cuenta con una tobera móvil que le otorga una maniobrabilidad avanzada, permitiendo modificar su trayectoria en pleno vuelo. Esta capacidad, sumada a su velocidad superior a Mach 5 (más de cinco veces la velocidad del sonido), lo convierte en una amenaza difícil de interceptar para los sistemas de defensa antimisiles tradicionales.

Según datos difundidos por medios iraníes, el misil puede alcanzar velocidades de hasta 15.000 km/h y tiene un alcance estimado de 1.400 kilómetros. Además, podría ser adaptado para operar desde el destructor Damavand-2, perteneciente a la clase Mogh, lo que ampliaría notablemente las capacidades ofensivas de la armada iraní.