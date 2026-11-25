Una elección altera muchos aspectos de la realidad. Uno de ellos, inconveniente para cualquiera que espere que se le crea, es el precio de discrepar con el ganador.

Por Andrew Ross Sorkin .Cuando le pregunté al alcalde de la ciudad de Nueva York , Zohran Mamdani , en la cumbre de DealBook si aún calificaba al presidente Donald Trump de fascista , respondió afirmativamente sin dudarlo. Unos minutos antes, el alcalde había estado hablando extensamente sobre cómo había logrado mantener una relación de trabajo fructífera con Trump, hasta el punto de convencerlo de que rechazara una norma federal sobre cupones de alimentos que habría perjudicado a las tiendas de barrio de la ciudad.

Le pregunté si alguna vez había sentido la necesidad de fingir amabilidad con Trump, dadas sus duras críticas hacia él. «No», respondió. «Siento que estoy siendo honesto conmigo mismo».

Aproximadamente una hora después, Elon Musk me comentó que no era partidario de MAGA , a pesar de haber gastado casi 500 millones de dólares apoyando a los republicanos en unas elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso. «Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto resultados».

Incluso tuvo palabras amables para Gina Hinojosa , la demócrata que será la próxima gobernadora de Texas, donde se encuentran las sedes de Tesla y SpaceX . "Creo que la nueva gobernadora será bastante moderada", dijo. Y añadió: "Creo que debemos tener cierto equilibrio de poderes", y concluyó: "Ideológicamente, me considero bastante moderado".

Por supuesto, Musk se autodenominó en una ocasión "MAGA Oscuro". Y pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato, advirtió que si los demócratas ganaban ambas cámaras del Congreso y luego la Casa Blanca en 2028, el resultado sería "el fin de la democracia en cualquier sentido significativo de la palabra".

Hay una vieja frase, a menudo atribuida a John Maynard Keynes: «Cuando cambian los hechos, cambio de opinión». Me vino a la mente más de una vez durante la Cumbre DealBook de la semana pasada, la serie anual de entrevistas que realicé con algunas de las personas más poderosas e influyentes del momento sobre las decisiones que toman.

Una elección altera muchos aspectos de la realidad. Uno de ellos, inconveniente para cualquiera que espere que se le crea, es el precio de discrepar con el ganador.

El pragmatismo suele considerarse una de las virtudes de un líder. También lo es tener principios en los que la gente pueda confiar incluso cuando las circunstancias cambian. La elección de Trump en 2024 puso a prueba esas virtudes para quienes habían discrepado públicamente con él y ahora tenían que hacer negocios con él. El alcalde representa al dueño de una tienda de barrio que necesita ayuda. Un director ejecutivo tiene un deber fiduciario para con los empleados e inversores de la empresa, cuyo futuro puede depender de una decisión en Washington. Puede resultar tentador instar a cualquiera de ellos a defender sus principios cuando alguien más asume el costo.

Si hubo alguna lección que aprender de la jornada de conversaciones, fue que las elecciones de mitad de mandato han complicado el concepto de pragmatismo. Trump sigue al frente de la administración. En enero, los demócratas controlarán los comités del Congreso que podrán exigir a los ejecutivos que rindan cuentas sobre sus tratos con él. Explicar cómo trabajar con ambos es bastante sencillo. El caso más complejo es el del presidente que respaldó públicamente una política de Trump por principio y ahora pretende que los demócratas entiendan que siempre tuvo reservas. Esas reservas pueden ser totalmente sinceras. Pero los inversores, los clientes, los empleados y el público en general también escucharon ese respaldo.

Todos intentan decidir en quién confiar. Los líderes que piden esa confianza saben que han dado a la gente motivos para cuestionarla.

Consideremos el caso de David Ellison, cuya empresa, Skydance Media, ahora es propietaria de CBS y CNN. «No soy partidista», declaró en la cumbre. Señaló que para concretar sus acuerdos fue necesario colaborar con el fiscal general demócrata de California, así como con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta es una respuesta razonable para un accionista que quiere saber cómo Ellison logró cerrar esos acuerdos. Un telespectador que escuchó a Trump elogiar a la familia Ellison tiene una pregunta diferente: ¿Qué sucede con esa relación cuando CBS o CNN publican una noticia que el presidente quiere silenciar?

Ellison me comentó que, a pesar de que su padre era un republicano declarado, las posturas políticas de su familia estaban divididas, sin mencionar por quién había votado él mismo. «He votado por ambos partidos prácticamente toda mi vida». También insistió en que mantendría una postura neutral respecto a las noticias, con el lema de «basado en la verdad, en los hechos, bipartidista, imparcial; es decir, presentar ambos lados del argumento y, fundamentalmente, dejar que la audiencia decida qué es lo mejor para ellos».

Sam Altman y Greg Brockman, cofundadores de OpenAI, pidieron al público que también confiara en ellos. Altman afirmó que las personas deberían seguir teniendo el control de las decisiones importantes a medida que la IA se vuelve más capaz. También describió la carrera entre las empresas de IA como peligrosa y reconoció el escaso conocimiento que tienen los competidores sobre las actividades de los demás. Es ahí donde un principio perfectamente razonable se complica. Supongamos que Altman y Brockman se convencen de que OpenAI debería ralentizar su ritmo. La posibilidad de que un rival los supere podría proporcionar una justificación válida para continuar.

Mark Carney se enfrenta a un desafío muy diferente: ¿Qué sucede cuando la gente confía en su palabra? El primer ministro de Canadá ha dejado claro que se necesitaría un cambio en la política comercial estadounidense para modificar su postura sobre hacer negocios con Estados Unidos. Las elecciones de mitad de mandato no cambiaron eso. Desde China, donde buscaba otras alianzas comerciales para Canadá, Carney afirmó que aún deseaba un acuerdo con Trump. «Pero si Estados Unidos no quiere llegar a un acuerdo, estamos ocupados».

Los canadienses pueden confiar en que Carney se mantendrá firme, pero en última instancia lo juzgarán por si encuentra una solución pragmática y logra cerrar un acuerdo.

Christine Lagarde aportó su propia perspectiva a la cuestión del pragmatismo. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo se ha ganado la confianza al mantenerse al margen de algunas de sus opiniones más firmes. Los europeos podían confiar en su palabra sobre política monetaria, en parte porque se ha mantenido deliberadamente al margen de los debates políticos. Ahora planea dejar su cargo nueve meses antes de lo previsto para poder expresar su opinión.

«No creo poder sentirme cómoda en esa neutralidad en este momento», dijo cuando anunció su decisión de dimitir. «Quiero tener libertad de expresión y libertad para opinar sobre asuntos que no sean de política monetaria».

En nuestra conversación, Lagarde me comentó que la confianza escasea. Añadió: «Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por asegurarla, valorarla y cultivarla».

*Este artículo forma parte de nuestra sección especial sobre la Cumbre DealBook, que contó con la participación de líderes empresariales y políticos de todo el mundo.

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